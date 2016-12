Rogue One convirtió a Disney en el primer estudio de cine en recaudar U$S 7 mil millones en un año

El último estreno de la saga Star Wars no sólo significó la alegría de fanáticos alrededor del mundo que esperan con ansías cada nuevo largometraje de Lucasfilm, sino que Rogue One también fue la herramienta que ayudó a The Walt Disney Studios a marcar un nuevo hito en la historia del cine. Es que según informó ayer la compañía del ratón más famoso, la recaudación de su productora de películas alcanzó, tras su más reciente lanzamiento, los U$S 7 mil millones en un año, una cifra inédita en la industria de la pantalla grande.

"Con un poderoso debut de U$S 290 millones para 'Rogue One: Una Historia de Star Wars', Disney alcanzó a la fecha un bruto de U$S 6.988,3 millones, desde el 1 de enero de 2016 al 18 de diciembre del mismo año, incluyendo U$S 2.700,4 millones en los Estados Unidos -un record para la industria-, y U$S 4.287,9 millones a nivel internacional -un record para Disney", recitaba el comunicado.

Sin embargo, más allá de reconocer a la película de Lucasfilm como la carta que hizo coronar al estudio, la firma también mencionó como parte del logro a las producciones de Pixar Animation Studios ('Buscando a Dory') y Marvel Studios ('Doctor Strange' y 'Capitán América: Guerra Civil'). Además, detalló que se trata de la primera vez que las tres productoras y Walt Disney Animation Studios lanzan títulos en un mismo año.

Según la información compartida por Disney, la compañía -que este año produjo 12 películas- está detrás de la mitad de las 10 películas del año a nivel global y en los Estados Unidos. "Cuatro de nuestros lanzamientos tuvieron estrenos con recaudaciones por arriba de los U$S 100 millones, más que cualquier otro estudio en un sólo año", afirmaba el texto.

'Rogue One: Una Historia de Star Wars' fue presentada al público por primera vez el 14 de diciembre pasado, y todavía espera su debut mercados como Corea del Sur (donde se estrenará el 28 de diciembre) y China (país en el que estará en los cines a partir del 6 de enero de 2017).