Quiénes son los siete argentinos que están entre los más ricos del mundo según Forbes

Como todos los años, la revista de negocios Forbes publicó la lista de las personas más ricas del mundo, esta vez con récord de argentinos. El ranking que tiene en cuenta a los individuos o familias que superen los US$ 1.000 millones tiene como protagonistas a siete empresarios locales, tres más que en 2016..

Los argentinos recién comienzan a aparecer a partir del puesto 581 con Alejandro Bulgheroni. El máximo responsable del holding energético Bridas se posiciona como el argentino más rico del mundo con una fortuna de US$ 3.300 millones. Su compañía posee un 40% de la petrolera Pan American Energy y en 2014 comenzó un proyecto vitivinícola en la Patagonia.

Eduardo Eurnekián, en el puesto 896, es el segundo argentino que encontramos en la lista de Forbes. El líder de Corporación América amasó una fortuna de US$ 2.300 millones, hoy posee un portfolio de más de 50 aeropuertos en todo el mundo que le generan ingresos por US$ 2.000 millones.

Con un patrimonio de US$ 2.000 millones, Alberto Roemmers logró ubicarse en el puesto 1003 del ranking. El magnate es la cabeza de los laboratorios que llevan su apellido, la compañía farmacéutica más grande del país. En el puesto 1376 encontramos a Gregorio Pérez Companc que se convirtió en un histórico de esta lista con US$ 1.530 millones, aunque en 2009 le cedió a sus siete hijos el 75% que poseía de Molinos Río de la Plata,

Este año se sumaron tres millonarios a los que ya eran habitués de la lista de Forbes. El primero es Jorge Horacio Brito, presidente y máximo accionista del Banco Macro, que se posiciona en el puesto 1567 con sus US$1.300 millones. Las otras dos caras nuevas del ranking comparten el puesto 1940 ambos con una fortuna personal de US$ 1.000 millones, ellos son Eduardo Costantini, fundador de la compañía de real estate Consultatio, y Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre.

El podio sigue resultando inalcanzable para los empresarios argentinos, Bill Gates conservó el primer puesto por cuarto año consecutivo con una fortuna de US$ 86.000 millones. Warren Buffet, CEO de Berkshire Hathaway se ubicó en la segunda posición con un patrimonio de US$ 75.600 millones, mientras que Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, completó el podio con US$ 72.800 millones