Quién es el multimillonario que gastó US$ 10 millones para pedir la destitución de Trump

“Los que trabajan en el Congreso y la propia administración saben que este presidente es un peligro claro y presente”, así definió el multimillonario Tom Steyer a Donald Trump en un anunció que se distribuyó tanto en redes sociales como en la televisión abierta estadounidense. El empresario gastó más de US$ 10 millones para difundir su mensaje y juntar firmas para lograr un impeachment del magnate devenido en político, según publicó Business Insider.

El video no tardó en llegar al oído del presidente de los Estados Unidos, quien rápidamente realizó su descargo en su red social favorita. “Chiflado y desquiciado, viene enfrentándome no solo a mi sino también a mi agenda desde el comienzo”, exclamó Trump en Twitter. Steyer es uno de los donantes más importantes del Partido Demócrata, incluso aportó más de US$ 90 millones durante la última campaña presidencial para distintas iniciativas.

Wacky & totally unhinged Tom Steyer, who has been fighting me and my Make America Great Again agenda from beginning, never wins elections!