Quién es el argentino encargado de diseñar el look de la Bundesliga

El Mundial de Brasil todavía es una piedra en el zapato para la mayoría de los argentinos, pero a pesar del dolor de perder la final con Alemania, Patricio Verdi logró sonreír una vez terminado el certamen. El trabajo que su productora 4Humans desarrolló con el paquete gráfico mundialista para una importante cadena deportiva desembocó en la creación de una firma subsidiaria enfocada en el branding deportivo, NXTID. Esta agencia ya tuvo a cargo el desarrollo de la identidad visual para la Bundesliga, la Superliga Argentina y la Superliga de India. “La mejor idea gana, eso es democrático. Te pueden poner a competir con cualquiera, pero si demostrás que podes hacerlo por costo, creatividad y capacidad de entrega, ganás”, afirmó Verdi en diálogo con Apertura.com.

Sus comienzos están ligados con las luces de los estudios de televisión, ya que durante varios años se desempeñó como productor en MTV Latino hasta que optó por hacer su propio camino. Durante ese proceso produjo y dirigió videoclips y creó Punga, un estudio de diseño de branding para televisión. “Se parecen mucho los músicos a los deportistas porque son estrellas, el acceso a ellos y cómo generás contenido que los involucra tiene un nivel de dificultad parecido”, explicó Verdi.

Como un efecto dominó, 2014 le trajo una serie de proyectos que terminaron de volcarlo por el mundo deportivo. Primero fue el Mundial de Brasil y luego la propuesta de parte de STAR Sports Network, cuyo dueño es 21st Century Fox, de competir por la producción del paquete gráfico de la entonces recién creada Indian Superleague. “Estuvimos seis meses con el proyecto y después nos fuimos un mes a Mumbai a filmar, fue una experiencia delirante”, recuerda. Charlando con Apertura.com¸ Verdi detalló el proceso de darle una personalidad propia a un contenido deportivo en una pantalla inundada por ellos y describió su experiencia trabajando para el fútbol alemán y el argentino.

¿Qué tenían en mente a la hora de ir a filmar a la India?

Nosotros propusimos en nuestra idea original ir a filmar allá lo que era el fútbol incorporado a la vida cotidiana. Me interesaba sumar la figura de la mujer dentro del mundo del fútbol y de la cultura india. El primer día que les pedimos hacer un scouting y ver dónde íbamos a filmar les pedí que quería ver algo “crudo” del fútbol y la productora local me llevó a lugares demasiado “crudos” para mostrar. Fue todo un desafío porque para ellos lo cool significa otra cosa, hay cosas que uno da por sentado que son iguales en todas partes del mundo y no es así.

¿Cómo fue trabajar con esas diferencias?

Lo que hacíamos era mostrarles referenciales visuales, ir a lo concreto y dejar poco librado a la imaginación. ¿Esto te gusta? Por sí o por no. Pero conseguir esas respuestas era un poco difícil porque en la cultura india decir “no” tan abiertamente también es un poco ofensivo.

¿Cómo hacés para lograr una identidad propia al haber tantos programas deportivos?

Hay una parte que tiene que ver con el cliente, si es que quiere realmente hacer algo muy diferente. Muchas veces lo que pasa es que hay ganas y después hay tanta gente involucrada que los conceptos más radicales se terminan lavando, entonces terminás en un lugar estándar porque hay seguridad de que eso ya funciona. Desde que la Premier League hizo un cambio fuerte de look hacia algo más 2D, todas las demás ligas y muchos deportes empezaron a cambiar su imagen. La tecnología se fue abaratando e inundó el mercado local con producciones locales donde vos podías desarrollar tu propio paquete gráfico, el 3D tuvo un ciclo que se venía sosteniendo hace 20 años.

¿Dónde está puesto el foco ahora entonces?

Todo está yendo a un terreno más plano, menos invasivo, en donde la figura de los deportistas es más importante que el deporte en sí. Son semidioses, eso es lo que venden. También tiene que ver con lo que sea más cómodo para ver y la capacidad del ojo humano.

¿Cómo llegaron a trabajar para la Bundesliga?

Un conocido mío de cuando trabajaba en MTV comenzó a trabajar para el fútbol alemán y le mencioné que tenía ganas de competir por algún proyecto. La primera competencia fue para hacer el paquete gráfico de la transmisión internacional de la Bundesliga temporada 2015-2016y lo ganamos. El segundo año fue lo mismo, pero este año volvimos a competir porque vino el cambio de look de la liga. Para esta temporada empezamos a competir en octubre de 2016 y terminamos de entregar todo en agosto de 2017, fue una locura y realmente fue parirla fuerte porque era el cambio más radical de look de la Bundesliga.

¿Qué buscaban con el cambio?

No quedarse afuera de la tendencia mundial de cómo se cuenta hoy el deporte. Todo es más claro y está al servicio del espectador; el reloj, las formaciones, todo lo podés ver de una mirada y no hay sombras o detalles que te distraigan de lo esencial.

¿Salen ganando económicamente compitiendo en proyectos tan grandes que les demandan mucho tiempo de preparación?

Las estructuras de trabajo cambiaron, entonces hoy no necesitás equipos fijos muy grandes. Es una ventaja porque no tenés un costo fijo muy alto y la desventaja es que estamos todos compitiendo por el talento. Somos varios estudios y a mí varias agencias de afuera ya me robaron directores de arte. En NXTID somos ocho pero, por ejemplo, para Bundesliga éramos más de 20 personas porque contratamos muchos freelance. El equipo principal es el que te ayuda a definir conceptos y la idea central.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar para desarrollar el paquete gráfico de la Superliga Argentina?

Fue un desafío también porque era trabajar con FOX para algo que también iba a usar TNT e iba a estar la AFA involucrada. Entonces empiezan las cuestiones de decisiones tripartitas, no era la identidad de un canal solo sino que era una entidad nueva que tiene una personalidad propia. Quisieron ir por algo más parecido a lo internacional en cuanto a calidad, sin perder el sabor local en el concepto. El tema de la pasión del fútbol argentino tiene un montón de ventajas y desventajas porque si ponés a un jugador con la camiseta de un determinado color, de algún lado a alguien le va a molestar. El fútbol es así, uno cuando entra a estos proyectos ya sabe que te van a destruir en Twitter, no importa lo que hagas.

