Quién es el CEO de Wall Street que aumentó su sueldo casi un 50 por ciento en 2017

Los bancos son uno de los principales protagonistas del universo de negocios que rodea a la famosa calle de Nueva York. Y por supuesto que sus CEOs tienen su premio luego de un año financieramente positivo para la industria. Según un informe publicado por Bloomberg, el número uno de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, se coronó como el mejor pagado entre sus pares por segundo año consecutivo con una suma cercana a los US$ 29,5 millones.

En 2017, JPMorgan reportó una ganancia de US$ 26.500 millones y el valor de sus acciones aumentó un 24 por ciento. Sin embargo, Dimon obtuvo el incremento más bajo - 5,4 por ciento – entre los cinco principales players del mercado. El más beneficiado durante el último año fue Michael Corbat de Citigroup, cuyo salario creció 48 por ciento – US$ 23 millones -, especialmente beneficiado por el incremento del 25 por ciento en la cotización de los títulos de la entidad.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, es el mejor pagado por segundo año consecutivo.

El segundo mejor pagado fue James Gorman, CEO de Morgan Stanley. Su tajada aumentó un 20 por ciento con respecto a la del 2017 y alcanzó los US$ 27 millones. En tanto, el podio lo completó Lloyd Blankfein, ejecutivo de Goldman Sachs Group. El banquero, que supo ser el mejor pagado de Wall Street hace unos años, recibió US$ 24 millones, lo que implicó una suba del 9 por ciento. El negocio de Goldman Sachs dio un salto en 2017, especialmente en el sector de renta fija, en el que creció un 30 por ciento. El último lugar del top 5 lo ocupa Brian Moynihan, director del Bank of America, cuya paga aumentó un 15 por ciento.