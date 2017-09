Qué libros inspiran a los CEOs más importantes del mundo

Manejan (o supieron manejar) algunas de las compañías más importantes del mundo. Van de reunión en reunión todos los días y sus decisiones afectan a miles o incluso millones de personas. Sin embargo, esto no quiere decir que estos empresarios no tengan tiempo para disfrutar de un buen libro de vez en cuando.

En diferentes entrevistas se encargaron de mencionar cuáles son los libros que los inspiraron o marcaron su manera de ver el mundo (especialmente el de los negocios). Algunos prefieren continuar leyendo sobre business mientras que otros encuentran significados más profundos en la literatura. Estos son los libros que las personas más importantes de los negocios reconocen como imprescindibles en sus bibliotecas personales.

Jeff Bezos – CEO de Amazon

El fundador de Amazon es un lector empedernido y confesó que llegó a comprar alrededor de 10 libros por mes. En su biografía, Bezos admite aprender mucho más de las novelas que de la non-fiction. Uno de sus lecturas de cabecera es Lo que queda del día (The Remains of the Day) del escritor japonés nacionalizado inglés Kazuo Ishiguro. Esta obra narra la historia de un mayordomo en la Inglaterra post Segunda Guerra Mundial. “Si lo lees no puedes evitar pensar que acabas de pasar 10 horas viviendo en una vida alternativa y he aprendido algo sobre la vida y el remordimiento”, le aseguró a Newsweek en 2009.

Otro de los libros favoritos de su lista es El ejecutivo eficaz (The Effective Executive) de Peter Drucker, del cual asegura que lo ayudó en el manejo de los tiempos y los procesos de toma de decisiones. El escritor austríaco es reconocido por sus más de 30 obras sobre management.

Muhtar Kent – CEO de Coca-Cola

El ejecutivo turco-estadounidense mencionó durante una entrevista con FOX Business News que su libro favorito era El ascenso del dinero: Una historia financiera del mundo (The Ascent of Money: A Financial History of the World). El texto que tiene como autor al profesor de Harvard Niall Ferguson se convirtió en un documental televisivo en 2009.

Kent, que asegura tener cierta predilección por los libros “que hacen observaciones económicas”, afirma que esta crónica sobre la evolución del sistema financiero es “el mejor de todos”.

Jeff Weiner – CEO de LinkedIn

El propósito de la vida es la felicidad y la misma está determinada más por el estado de la mente que por las externalidades. Así lo afirma el Dalai Lama en el libro que escribió junto al psiquiatra Howard Cutler. “Me enseñó la verdadera definición de ‘compasión’”, le aseguró el directivo de la red social de búsquedas de empleo al Silicon Valley Business Journal.

Jamie Dimon – CEO de JPMorgan Chase

Dentro de la larga lista de libros que les recomendó leer a sus empleados, los temas más recurrentes eran los negocios y la historia. Sin embargo, el que encabezaba el ranking era La tierra es plana (The World is Flat) del periodista Thomas Friedman. La obra analiza los avances de la globalización en el siglo XXI y su título es una metáfora para la igualdad de oportunidades que este fenómeno brinda al comercio.

Elon Musk – CEO de Tesla

No debería sorprender que un espíritu multi-tasking y de permanente inventiva como el de Elon Musk tenga como libro favorito la biografía de Benjamin Franklin, reconocido no solo por su trabajo como inventor sino también como diplomático y científico. De acuerdo al sitio Inc.com, al ejecutivo de Tesla le gusta leer Benjamin Franklin: An American Life del periodista Walter Isaacson.

Satya Nadella – CEO de Microsoft

“Aquel que quiere aprender de todo siempre va a hacer las cosas mejor que el sabelotodo”, aseguró el directivo de Microsoft al Wall Street Journal. Nadella, a cargo de las riendas de Microsoft desde 2014, reveló que su esposa le recomendó el libro que cambió su pensamiento Mentalidad: La Nueva Psicología del Éxito (Mindset: The Psychology of Success). La psicóloga Carol Dweck, autora de la obra, asevera en sus páginas que cualquier proyecto puede ser altamente influenciado por lo que pensamos de nuestros talentos y habilidades. “Trata sobre mentalidades fijadas versus mentalidades en crecimiento, estos últimos están siempre dispuestos a aprender. Entonces me puse a pensar si como compañía realmente teníamos una cultura del aprendizaje”, le expresó al medio económico Nadella.

James Gorman – CEO de Morgan Stanley & Michael Bloomberg – CEO de Bloomberg

Acostumbrados a estar rodeados de números, operaciones financieras e inversiones, ambos ejecutivos reconocen una predilección por los libros de espías, especialmente los del novelista británico John le Carré. Algunos de los que mencionaron como sus favoritos en diferentes entrevistas fueron El topo (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) y El espía que surgió del frío (The Spy Who Came in from the Cold).

Aunque, a la hora de buscar inspiración, el sitio Inc.com afirma que el libro favorito del director General de Morgan Stanley es Remando como un solo hombre (The Boys in the Boad: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Olympics). En él, Daniel Brown relata la hazaña del equipo de remo estadounidense que venció a la mismísima Alemania ante la mirada de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín.

Jack Dorsey – CEO de Twitter

En un mundo complejo, poder optimizar y acelerar los procesos a veces pareciera ser una utopía. No obstante, el cofundador de la red social del pajarito encontró en el libro El efecto checklist (The Checklist Manifesto) su verdadera biblia del trabajo eficiente. Según Business Insider, Dorsey le entregaba una copia del texto de Atul Gawande a cada uno de los empleados que comenzaban a trabajar en Square, la compañía de pago móvil que fundó en 2009.

En su libro, el cirujano y escritor estadounidense explica cómo el simple hecho de realizar una lista de control puede mejorar cualquier ámbito de trabajo desde un negocio hasta un hospital e incluso en casos de desastres naturales.