Qué es Discapanch, el negocio emblemático de Retiro que podría desaparecer

Quien alguna vez haya pasado por la Estación de Retiro vio el histórico local de Discapach. Allí se venden principalmente panchos, pero también otras comidas rápidas. Sin embargo, eso no es lo distintivo, sino que es atendido en su totalidad por personas con capacidades diferentes.

Fundada hace 20 años por Saúl Macyszyn, hoy Discapanch podría desaparecer y sus 10 empleados podrían quedar en la calle. Sucede que la remodelación de la Estación de Retiro no comprende al negocio y, su dueño, está desesperado. "Me usurparon el local de Discapanch y lo desarmaron. Ante mis quejas, me dieron permiso para instalar un Food-Truck (carro de venta de panchos). Pero eso se atiende con un solo empleado y yo tengo 10 personas, discapacitadas, y con problemas sociales, es decir que tengo que pagar 10 sueldos que van de $13.000 a $22.000”, explicó Macyszyn a Diario Popular.

Sin embargo, según relató se negó a entregar las llaves de su negocio. "Un día llegó y me encuentro que el food-Truck tampoco está. Lo depositaron en un andén del ferrocarril que está clausurado, lo rayaron, y para que no volvamos a llevarlo al hall, le cortaron la cubierta y pincharon la goma", relató al matution.

¿Cómo empezó este proyecto solidario? Por necesidad. Empecé con esto porque, después de los años ‘90 me quedé sin trabajo. Mi oficio de Analista de Organización y Métodos fue desplazado por las computadoras. Vendí mi casa y me fui a vivir a una pieza en el fondo de la casa de mi suegra. Para entonces, me había casado y teníamos tres hijos”, relata el dueño de Discapach los orígenes de lucha de la panchería.

De origen humilde (su padre era trabajador en la construcción y su madre empleada doméstica), salvó su vida por la intervención del cirujano Enrique Finocchietto, gracias a la Fundación Evita que costeó el tratamiento. Esto marcó la vida de Saúl, quien a sus 79 años, se muestra como una persona agradecida y optimista.

Fue en 1998 que nació el emprendimiento. Saúl consiguió un local en el hall de la estación. Allí necesitaba empleados y convocó a personas con discapacidad. Más adelante amplió la convocatoria a familiares de personas con discapacidad y luego abrió una bolsa de trabajo en tal sentido: gente con discapacidad acercaba su currículum vitate.

Luego, en plena crisis de 2001, avanzó contra la corriente y creó la Fundación de Microemprendimientos Solidarios. De allí salieron tres microemprendimientos creados por ex empleados de Discapanch: un locutorio-maxiquiosco en Martínez (Discatrab), un taller de platería (El arte del orfebre) y un taller de construcción de objetos para la vida cotidiana, como dispositivos para ponerse medias o hacerse el nudo de la corbata con una sóla mano.