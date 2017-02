Pros y contras del amor en la oficina

Hay un dicho popular que dice que donde se come no hay que hacer otras cosas, todos tenemos algún familiar o amigo que siempre repite que no es buena idea mezclar el trabajo con el amor. Sin embargo, un informe de Adecco Argentina reveló que solo el 18% de los encuestados cree que deberían prohibir las relaciones sentimentales en la oficina.

Ante la cercanía de San Valentín, Adecco logró identificar los pros y contras de mantener una relación amorosa con un compañero de trabajo:

Ventajas

Motivación extra : puede ser beneficioso para alcanzar los objetivos que se fijan en una compañía.

: puede ser beneficioso para alcanzar los objetivos que se fijan en una compañía. Ayuda en situaciones complicadas en el trabajo : un problema con un cliente, jefe o compañero de trabajo. En este caso el apoyo de la otra persona puede ser más que significativo.

: un problema con un cliente, jefe o compañero de trabajo. En este caso el apoyo de la otra persona puede ser más que significativo. Mejor manejo de los horarios: tanto de entrada como de salida así como también del transporte.

Desventajas

Se puede mezclar la vida personal con lo laboral , como discusiones o situaciones que se trasladan al trabajo.

, como discusiones o situaciones que se trasladan al trabajo. Solicitud de vacaciones en el mismo período : si comparten área o trabajan en una Pyme puede ser más problemático.

: si comparten área o trabajan en una Pyme puede ser más problemático. Alguna situación o discusión con un compañero de trabajo que pueda predisponer de mala manera al otro integrante de la pareja con esa persona con la cual se mantuvo la discusión.

con esa persona con la cual se mantuvo la discusión. Dispersión en el horario laboral : uso excesivo de las distintas aplicaciones del celular, teléfono o computadora.

: uso excesivo de las distintas aplicaciones del celular, teléfono o computadora. El stress del trabajo puede perjudicar a la pareja o generar cortocircuitos.

Compartir varias horas de oficina, reuniones y hasta viajes de trabajo pueden llegar a lograr un flechazo entre colegas. Muchas veces puede darse entre compañeros de sector, en otras ocasiones cruzarse en un ascensor o compartir el mismo transporte logran conectar a personas de distintas áreas. Más de la mitad de los relevados (60%) coinciden en que los integrantes de la pareja deberían ubicarse en sectores separados para evitar conflictos.

A pesar de que el 65% manifestó conocer parejas que trabajan bajo el mismo techo, 9 de cada 10 argentinos aseguran no haber encontrado el amor en el ambiente laboral.