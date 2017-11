Por qué el proyecto de reforma fiscal de Trump incluye a una estrella de la NBA

El Partido Republicano de los Estados Unidos finalmente presentó su tan debatido y criticado proyecto de reforma fiscal. Y, para sorpresa de muchos, en las más de 400 páginas de reformas solo se menciona un nombre propio: Stephen Curry. El basquetbolista, públicamente enfrentando con el presidente Donald Trump, se mostró sorprendido y hasta bromeó en Twitter al respecto.

El Grand Old Party (GOP, nombre con el que se conoce a los Republicanos) develó su propuesta que incluye cambios estructurales en el sistema impositivo estadounidense. Desde un ajuste de categorías de contribuyentes individuales de siete a cuatro hasta una reducción de los impuestos que pagan las corporaciones de 35 a 20 por ciento, estas modificaciones reducirían los ingresos federales en US$ 1,5 billones durante la próxima década. Además, según cálculos del Joint Committee Taxation publicados por New York Times, las empresas verían recortados sus impuestos en US$ 1 billón.

Para diferenciar el porcentaje que tendrían que tributar los pequeños emprendimientos, cuyos ingresos y pérdidas corren por cuenta del dueño, de los millonarios salarios individuales, el Partido Republicano utilizó al dos veces campeón de la NBA para ejemplificar la situación. “Nuestra legislación se asegurará que el tan necesitado alivio fiscal vaya a los creadores de empleo locales. Está diseñada para ayudar a distinguir entre el salario individual de la estrella de la NBA Stephen Curry y el ingreso simplificado de la tienda de bicicletas de Steve”, señala el documento llamado ‘Acta de Empleos y Recorte Fiscal’.

Según explica Business Insider, este punto trata de evitar que un individuo acaudalado, como podría ser Curry, cuyo salario ronda los US$ 34 millones, se incorpore a una PyME para entrar en la categoría simplificada, cobrar sus ingresos a través de la misma y así reducir su carga fiscal. Ante esta mención, el deportista escribió en la red social del pajarito: “Me pregunto si la tienda de bicicletas de Steve estará contratando…”.

Vale la pena recordar que el jugador estrella de Golden State Warrior tuvo un entredicho con el mandatario de la Casa Blanca en septiembre de este año. El plantel había sido invitado a ver al presidente Trump luego de alzarse con el anillo de campeón de la NBA, pero el equipo de Oakland decidió rechazar la propuesta por no estar de acuerdo con el discurso político del Jefe de Estado. “Ir a la Casa Blanca es considerado un honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando, entonces, ¡invitación retirada”, escribió Trump en su red social preferida. Curry actualmente es el jugador mejor pago de la NBA, ya que firmó un contrato de cinco años por US$ 200 millones.