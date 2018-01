Por $ 1000 estos emprendedores sorprenden con una caja llena de productos geek

“¿Qué hay en la caja?”. En este caso no fue Brad Pitt en el clímax de Seven el que hizo la pregunta sino Leonardo Méndez, que se encontraba con sus amigos recorriendo la Comic-Con de Nueva York hace un poco más de dos años. Un stand con una larga fila en la que el que la gente compraba una misteriosas cajas, que luego se enteró que se estaban repletas que objetos de la cultura pop como muñecos, remeras, pines y diversos coleccionables. Fue así que decidió importar la idea y crear Top Cratte, servicio premium de cajas geek por suscripción, con el que ya alcanza las 50 unidades vendidas por mes y aspira llegar a toda la región en 2019.

Si bien durante 12 años se dedicó a la consultoría en SAP en distintas empresas, durante su tiempo libre, Méndez se calzaba el traje geek, universo al cual sumó a su esposa Soledad Buroni, CFO del emprendimiento. “Ver cómo funcionaban las cajas por suscripción me explotó la cabeza y nos tomamos un año para juntar al equipo adecuado e investigar los pros y contras del sistema”, expresó en diálogo con Apertura.com. Desde marketing digital hasta psicología social, pasando por el análisis de otros negocios por suscripción como las cajas de vinos, ocuparon el tiempo de Méndez hasta que en diciembre de 2017 inició oficialmente las operaciones de su proyecto.

Cada mes, por un precio que oscila entre los $ 1000 y los $ 930 dependiendo del tipo de suscripción, Top Cratte le envía a sus clientes una caja con aproximadamente seis productos geek, de los cuales previamente solo se conoce la temática, pero no qué contendrá. “En cada caja aseguramos un Funko Pop! y una remera exclusiva, después puede venir cualquier objeto relacionado con la cultura geek. Estamos tratando de traer cosas que no se consiguen en la Argentina”, detalló Méndez, cuyo proyecto precisó de una inversión inicial de US$ 20.000.

La primera caja se llamó New Dawn, se lanzó en diciembre y coincidió con uno de los eventos más esperados del año: el estreno de Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi. Por lo que el equipo de curación de Top Cratte –integrado por Méndez, Buroni, la cosplayer Ana Bertola y Federico Okragly– decidió que la temática fuera “la galaxia,” incluyendo en ese colectivo tanto al universo creado por George Lucas como también Star Trek y Guardianes de la Galaxia. “Cada mes siempre hay un evento grande relacionado a la cultura pop y eso lo tenemos en cuenta para definir el tema”, señaló el CEO, que proyecta que el estreno de la nueva película de Avengers podría representar un boom para su emprendimiento.

Al igual que el Universo Cinematográfico de Marvel, la empresa de Méndez dividió sus planes en fases. La segunda fase involucra expandirse a América latina, exceptuando Brasil, en 2019; mientras que la tercera fase implica incluir al país verdeamarelho e importar las cajas a todo país del globo que las solicite. “Ya recibimos solicitudes de Uruguay y México por lo que no descartamos comenzar la segunda fase a mitad de este año”, contó.

Para este mes la temática será Unite que, según Méndez, hace referencia a la unión de los grupos de superhéroes y en la primera semana en línea ya agotó un 80 por ciento de su stock con pedidos desde Santa Cruz, Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

Para dar a conocer su emprendimiento, la pareja decidió apoyarse fuerte en las redes sociales, especialmente en la cultura del unboxing. “Es una parte muy importante en este tipo de negocios. Antes de lanzarnos estuvimos viendo muchos videos de youtubers abriendo las cajas. A partir de ahí analizamos qué productos gustaban más y cuáles menos”, afirmó. Y agregó: “En la Argentina sabemos que Los Simpson nos encantan, entonces sí o sí tenemos que incluir un producto relacionado”. A su vez, el estudio de los casos del exterior, como Geek Fuel, Loot Crate o la chilena Geek Box, también fue una parte clave para el desarrollo. “También nos basamos en lo malo de otros servicios para tomarlo como lección, algunos incluían Funko que no eran originales y los especialistas se dan cuenta de esas cosas”, contó el fundador de Top Cratte.

Para más adelante, los emprendedores revelan que pretenden incluso esconder partes de cosplay en alguna de sus próximas cajas. Aunque por el momento las fechas de suscripción y entrega de los productos no son fijas, ya que se basan en la demanda, Méndez confirmó que en el corto plazo establecerán un cronograma. “Nuestro lema es que queremos que todo lo mágico que uno puede encontrar en la Comic-con esté dentro de la caja”, concluye.

@ @XaviLedesma