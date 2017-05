Pautar 15 segundos en televisión cuesta lo mismo que un cero kilómetro

Hay muy pocos conductores de televisión o directivos de canales que aseguren, en voz alta, que no les importa el rating. Ese número ya no es solo una preocupación de la gente ligada a la industria sino que se ha extendido a todo aquel que decide comprar un segundo de publicidad en la televisión abierta. Mientras más rating tiene, mejor se posiciona ese show frente a los anunciantes y su atractivo crece exponencialmente. Y, desde 2012, el costo del programa más cotizado de la televisión creció un 262% y, estar 15 segundos al aire, cuesta lo mismo que un auto 0 kilómetro.

El prime time de Telefé es el más caro del mercado, ya que un segundo de publicidad entre las 21 h. y la medianoche cuestan $ 37.000. En ese horario se destacan la telenovela Amar después de amar y dos productos extranjeros como Josué y la Tierra Prometida y El Sultán. Los números subieron un 48 por ciento con respecto al año anterior en el que el valor de Educando a Nina, la ficción protagonizada por Griselda Siciliani, era de $ 25.000.

El segundo programa más caro de la actualidad es Quiero vivir a tu lado, de Canal 13, cuyo segundo de publicidad cotiza a $ 36.000, lejos de los $ 25.000 de A todo o nada, el programa de entretenimiento de Guido Kaczka. Cuando la telenovela de Pol-ka finalice, la que ocupará su lugar en la grilla con la misma tarifa será Las Estrellas. Hay que tener en cuenta que la duración de cada publicidad es de por lo menos 15 segundos por lo que cada empresa deberá desembolsar, como mínimo, entre $ 350.000 y $ 500.000 para pautar en estos programas. Por lo tanto, estar 15 segundos al aire en televisión puede costar lo mismo que un auto cero kilómetro de gama media, hoy rondando en los $ 510 mil. Mientras tanto, las publicidades más extensas pueden llevarse 30 segundos -o más- de aire, lo que representaría alrededor de $ 1 millón, es decir, lo mismo que el último lanzamiento de Mercedez-Benz, el GLC Coupé, con un precio de $ 1.510.000.

En alza

Desde 2012, los números de la publicidad en televisión abierta aumentaron considerablemente a pesar de que el encendido continúa bajando año a año. De los 31,2 puntos de audiencia de hace 5 años se pasó a 26,1 el año pasado, la cifra más baja en 12 años. El hombre de tu vida, unitario dirigido por Juan José Campanella y protagonizado por Guillermo Francella, era el más cotizado ese año a $ 10.200 el segundo de publicidad, un 262 por ciento menos de lo que se paga hoy en el prime time.

El fin de mayo marcará el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de Canal 13. El programa del oriundo de Bolívar es uno de los espacios más solicitados en el área comercial y en 2016 se transformó en el más caro de la televisión con un costo de $ 30.000, un 203 por ciento más de lo que valía en 2012. Showmatch volverá el lunes 29 de mayo, sin embargo, el canal todavía no reveló la tarifa que tendrá el programa durante esta temporada.

Todos al área

Los anunciantes saben que cuando la pelota empieza a rodar todas las miradas se trasladan ahí, por eso muchos de ellos apuestan al futbol para publicitar sus empresas. Un segundo de publicidad durante un partido de River o Boca en Telefé tiene un valor de $ 42.250, mientras que en Canal 13 es de $ 42.000. Estos dos canales suelen acaparar los encuentros más importantes de la fecha, por eso pautar durante un partido del torneo de Primera División en la Televisión Pública cuesta $ 7.000, mientras que hacerlo en Canal 9 vale $ 13.000.

El Superclásico es un caso aparte, ya que cuando se enfrentan los millonarios y xeneizes los números suben un 71,5 por ciento. Durante el último encuentro disputado en la Bombonera, las marcas que quisieran tener su espacio en la tanda tenían que abonar $ 72.500 por segundo, un 107 por ciento con respecto al Superclásico del año pasado.

Los números argentinos parecen menores si los comparamos con los costos del segundo de publicidad en la televisión estadounidense. Según el medio especializado Advertising Age, un spot televisivo de 30 segundos durante la temporada regular de fútbol americano en 2016 podía costar aproximadamente US$ 673.000 (US$ 22.433 por segundo).

Del lado de las ficciones, una marca debía desembolsar US$ 289.000 (US$ 9.633 por segundo) si quería tener medio minuto durante el corte comercial de The Big Bang Theory o US$ 193.000 (US$ 6.433 por segundo) si prefería pautar durante la 13° temporada de Grey’s Anatomy.

@ @XaviLedesma