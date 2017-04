Paul Noland: “En Argentina no están dadas las condiciones para tener un Disneyland”

Muchos niños sueñan con, alguna vez, visitar los parques de Walt Disney World y conocer en persona al mismísimo Mickey Mouse. Otros fantasean con la posibilidad de tener el mejor trabajo de sus vidas probando todos los juegos y atracciones de sus parques de diversiones favoritos. Paul Noland sabe que su puesto es muy envidiado y, aunque reconoce que trabaja en una industria “divertida”, asegura que “la diversión y el trabajo duro se dan en iguales proporciones”. El hombre que obtuvo su MBA en la Mason School of Business se convirtió en 2013 en el CEO y presidente de la Asociación Mundial de Parques de Atracciones (IAAPA) después de 12 años en la industria hotelera y 16 años como ejecutivo en Walt Disney Parks and Resorts.

IAAPA, que tiene 5000 miembros alrededor del mundo, realizó en Buenos Aires su 7° Encuentro Latinoamericano en el cual expusieron los principales referentes de la región. La industria mueve alrededor de US$ 3,5 millones en Latinoamérica y el número uno de la asociación pronostica un gran crecimiento en los números durante los próximos años. “La industria está muy sólida y saludable, tanto los grandes parques como los pequeños centros familiares”, afirma Noland en diálogo con Apertura.com.

¿Son rentables los parques de atracciones hoy en día?

Sí, el gran crecimiento se está dando en los que llamamos los Centros de Entretenimiento Familiar (Family Entertainment Center). La combinación de una clase media emergente y el hecho de que las personas valoran mucho más las experiencias que las cosas hacen que hoy nuestra industria sea muy popular.

¿Cuáles son los principales costos en la industria?

Los parques necesitan una inversión inicial muy alta para crear la estructura, comprar atracciones y juegos. Luego, en el día a día, los costos más altos son los laborales.

¿De qué monto de inversión estamos hablando?

Depende mucho del tipo de parque que quieras abrir, la capacidad que va a tener y las atracciones que quieras comprar. La inversión inicial para montar un Centro de Entretenimiento Familiar puede ser de alrededor de US$ 500.000, pero, por ejemplo, el año pasado se inauguró Shanghái Disneyland que tuvo una inversión de US$ 2.500 millones.

¿Por qué Argentina no tiene un parque de diversiones de la magnitud de Disneyland?

Hay una serie de condiciones que se tienen que dar para que una ciudad pueda albergar a un parque de esa magnitud, y hay pocos países o regiones que pueden hacerlo. Tiene que haber una gran cantidad de flujo de turistas internacionales para poder mantenerlo. La Argentina tiene un gran número de turistas, pero no tiene las decenas de millones necesarias. La mayor parte de nuestra industria consiste en parques más pequeños.

Entonces, ¿no hay posibilidades de soñar con un Disneyland Argentina?

Probablemente no.

¿Dónde cree que va a estar el foco en innovación tecnológica en la industria?

Estamos viendo varias tendencias, una está en volver más interactiva la experiencia de las atracciones. La idea es que, cada vez que te subas a un juego, tengas una experiencia distinta a la anterior para que el cliente tenga ganas de volver a subirse. Las montañas rusas tradicionales son muy buenas, sin embargo, la experiencia es exactamente igual cada vez que te subís, en cambio, con la tecnología nosotros podemos reprogramar otras atracciones y por una pequeña inversión mejorar la experiencia de los clientes. La tecnología también ayuda a que los parques puedan reinventar las viejas atracciones para modernizarlas, por ejemplo, utilizando un casco de realidad virtual en una montaña rusa.

¿Qué pronósticos tiene la industria de los parques de diversiones para este año en América latina?

Creemos que va a haber un fuerte crecimiento. Pronosticamos un crecimiento anual de 4% o 5% en esta región, mientras que a nivel internacional creemos que será aún más fuerte y llegará a un 7,5%.

¿Qué lugar ocupa Argentina en la región?

Es uno de los países clave en Latinoamérica, en cuanto a números de visitantes está 2° o 3° en la región.

¿Dónde tiene que invertir la industria argentina para posicionarse mejor a nivel mundial?

En Argentina hay un gran énfasis en el turismo y nuestra industria tiene un rol importante. Creo que las empresas argentinas tienen que continuar invirtiendo en crear experiencias de alta calidad y parques de buen nivel, esas cosas van a estimular el turismo dentro del país.

En Estados Unidos muchos empresarios se acercaron a la nueva administración de Donald Trump, ¿tienen relación con el Gobierno?

No, la industria no tiene relación con esta nueva administración. Sí nos reunimos con legisladores para poder desarrollar leyes que no dañen a la industria y nos ayuden a seguir creciendo, sin embargo, no nos reunimos con el poder ejecutivo.

