Para los inversores los ciberataques son la principal amenaza de las empresas

Según la tercera “Encuesta Global de Inversores 2018” realizada por PwC que compara los puntos de vista y perspectivas de los CEOs con la de los inversores a nivel global, los ciberataques son la amenaza más importante (41%) para los negocios, alcanzando el primer puesto desde el quinto que ocupaba en 2017. Una cantidad similar (40%) de líderes empresariales lo ven como una de las tres principales amenazas, pero consideran que la sobrerregulación y el terrorismo son más importantes.

Para mejorar la confianza de los consumidores, los inversores creen que las empresas deberían priorizar la inversión en la protección de la seguridad cibernética (64% de los inversores/ 47% de los CEO). Los inversores ubican la incertidumbre geopolítica (39%), la velocidad del cambio tecnológico (37%), el populismo (33%) y el proteccionismo (32%) entre las cinco principales amenazas al crecimiento.

En términos generales tanto los inversores como los CEO tienen más confianza en las perspectivas de crecimiento mundial que el año pasado. El 54% de los inversores (+ 9%) cree que el crecimiento económico mundial mejorará y el 57% de los CEO (+ 19%). Los inversores son menos optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de ingresos de sus inversiones que los líderes empresariales. El 23% (2017: 23%) confía en el crecimiento de 12 meses, en comparación con el 42% de los CEO. En los próximos tres años, uno de cada cinco (20%) de los inversionistas cree en el crecimiento de los ingresos, en comparación con el 45% de los líderes empresariales.

Los inversores reportan mayores expectativas en lo que respecta a disrupción tecnológica (85% vs 64%), comportamiento del cliente (81% vs 68%) y canales de distribución (76% vs 60%) que los líderes empresariales. El 26% de los consultados cree que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto en la reducción planificada de personal que en 2017 (hasta un 13%).

“Los inversores esperan que la disrupción de la tecnología tenga un mayor impacto en los negocios que los CEOs, y esta diferencia de perspectiva puede estar afectando la confianza de los inversores en el crecimiento a largo plazo. Si las empresas pueden demostrar claramente las acciones que están tomando para combatir las preocupaciones de los inversores, es más probable que puedan atraer inversiones a largo plazo ", expresó Martín Barbafina, socio a cargo del área de Marketing y Comunicaciones de PwC Argentina