Oscar vs taquilla: ¿por qué los argentinos no van a ver las nominadas?

Este domingo, como todos los años, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas elegirán a los ganadores de los tan esperados premios Oscar. La gala recibe cobertura mediática de todas partes del mundo y ganar una estatuilla esa noche genera un gran reconocimiento para los artistas y un impulso en las boleterías. Aunque muchos argentinos viven con gran ansiedad la entrega de premios, esa emoción no suele impactar de la misma manera en las boleterías argentinas. De las últimas diez ganadoras del Oscar a Mejor Película solo dos pasaron el medio millón de espectadores en la Argentina, y de los largometrajes más vistos del año, desde 2006, sólo el 20% recibió un premio.

Tanto los fanáticos del cine como los que ven películas de vez en cuando levantaron un puño victorioso cuando Leonardo DiCaprio por fin logró llevarse su tan ansiado Oscar a Mejor Actor en 2016. Su película, El Renacido, se llevó tres galardones importantes el año pasado, no obstante, no logró tener el mismo éxito en nuestra taquilla. La película que rompió la maldición llevó 645.000 espectadores al cine y quedó en el 19° puesto de las 20 más vistas del año. En esa misma edición, En primera plana sorprendió al ganar el premio a Mejor Película, pero en la Argentina el público no acompañó ese entusiasmo y solo tuvo 135.000 espectadores.

“Ni la crítica, ni los premios consagran a una película en la taquilla. Esto pasa en Argentina y en el mundo”, asegura Santiago Torré Walsh, creador del sitio Cinesargentinos. Por su parte, el crítico de cine Diego Batlle reflexiona: “Los Oscar tienen más prensa que influencia en la taquilla”. Mariano Oliveros, analista de Ultracine, sitio web que cuenta con estadísticas de la industria, analiza que la principal causa de la floja recaudación de las ganadoras tiene que ver con el mes en el que se dan los premios. “Cuando la película gana ya estamos muy cerca de marzo y en ese tiempo se estrenan los grandes tanques estadounidenses y argentinos”, destaca Oliveros.

Avatar y El Origen fueron las únicas dos películas de los últimos años que lograron sincronizar una noche exitosa en la gala más importante de Hollywood y un buen rendimiento en Argentina. La película dirigida por James Cameron se convirtió en una sensación mundial rompiendo récords por doquier: en la edición de 2010 se llevó tres Oscar y tuvo 2.862.000 espectadores en las salas locales. Por su parte, el film onírico de Christopher Nolan, que fue estrenado seis meses antes del anuncio de los nominados, cosechó cuatro estatuillas en 2011 y vendió 1.131.892 entradas.

El 2015 fue un año histórico para la industria del cine en el país, además de ser la temporada de mayor cantidad de entradas vendidas, también tuvo a la película más taquillera de la historia del cine en Argentina. Ese año, las salas argentinas tuvieron 55.069.947 espectadores, un 14,33% más que el año anterior. El amor del público argentino por los Minions quedó demostrado con los 4.491.319 espectadores que la vieron y la transformaron en la película top de todos los tiempos. Por su parte, el año pasado la cantidad total de espectadores fue un 2,5% menor que en 2015, sin embargo, se mantuvo por encima de los 50 millones.

“El género favorito del público es, sin dudas, el cine de animación. Luego los superhéroes y más atrás los tanques argentinos con Darín y Francella”, analiza Batlle. De 2006 en adelante, las películas animadas han triunfado todos los años en la taquilla excepto en dos ocasiones. Las dos películas argentinas que lograron colarse en la lista contaron con un gran protagonismo en los Oscar. Relatos Salvajes tuvo 3.937.000 espectadores y una nominación como Mejor Película en Lengua Extranjera. El Secreto de sus Ojos no solo logró quedarse con la estatuilla en esa categoría, sino que también se proclamó como el largometraje más exitoso de 2009 con 2.410.000 espectadores. “El cine de animación vendió el 30% de las entradas totales del 2016 y si sumamos las películas de superhéroes esta cifra llega al 45%”, enfatiza Oliveros.

Los premios a Mejor Película suelen ser polémicos desde que Crash se llevó el galardón superando a largometrajes con excelentes críticas como Secreto en la montaña y Capote. Muchas veces una película gana en las categorías de Mejor Director y Mejor Actor/Actriz pero luego no triunfa en la última categoría de la noche. De las cintas que se llevaron el premio desde 2006, la más taquillera fue El Discurso del Rey con 560.000 espectadores; la escoltan Los Infiltrados de Martin Scorsese con casi 500.000; y ¿Quién quiere ser millonario? que vendió 446.000 tickets. Algunas películas apenas superaron los 200.000 espectadores como Argo (220.367 espectadores) y El Artista (218.228); y otras ni siquiera llegaron a ese número, son los casos de Vivir al límite (178.501) y Birdman (152.775). “Si una ganadora vende, simplemente es porque iba a vender bien por su propia fuerza. Hace poco hubo tres películas nominadas en el rubro principal en cartelera y no quedaron entre las diez más vistas”, afirma Torré Walsh. Por su parte, Oliveros cree que estos números se deben a que las películas nominadas suelen estar apuntadas a un público adulto, mientras que la mayor concurrencia se da en el sector de menos de 30 años.

Para las películas es clave tener un buen rendimiento durante las primeras semanas, eso logrará que los cines las mantengan mayor cantidad de tiempo en cartel y les otorguen más funciones. Torré Walsh revela que “los cines se manejan en la continuidad de una película simplemente por los resultados que va teniendo”. Batlle opina que para los cines “es más rendidor un film de animación con poco público pero que compre alimentos y bebidas porque la principal fuente de ingreso son los snacks”.

En esta temporada, todos están hablando de La La Land, su inolvidable historia de amor, la química entre los protagonistas y la reivindicación de los musicales en la gran pantalla. Aunque la película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone tiene todos los números para ser la gran ganadora en los Oscar de este año, sus números en la taquilla local no destacan. Después de tres semanas en cartel cosechó la misma cantidad de espectadores que 50 sombras más oscuras en un fin de semana. Los números siguen acompañando esta tendencia ya que, en lo que va del 2017, las películas que están triunfando en los números son Moana: Un mar de aventuras (1.084.169) y Sing ¡Ven y canta! (1.079.315), manteniendo el cetro de la taquilla argentina en las manos del cine animado.

