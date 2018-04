Neil Patrick Harris pagó US$ 173.000 por un objeto de una atracción de Disney

En el programa de CBS' "The Late Late Show", el actor de la serie How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, contó acerca de su obsesión por Disney. Cuando se le preguntó en qué era lo más ridículo que había gastado dinero, el actor contó como luchó por conseguir uno de los famosos retratos originales dentro de la Mansión Embrujada, una de las atracciones del parque.

Harris contó que pagó bastante por el cuadro, unos US$ 172.500, pero que no le importó porque era algo que quería hace tiempo. Mucho después se enteró de que el actor Chris Hardwick también estaba interesado en el mismo cuadro pero que había desistido por el alto precio. Harris deslizó también que uno de los hombres más millonarios del mundo había estado interesado aunue no reveló el nombre. "No quiero decir quien es porque quiero envíos gratuitos en los productos que compre”, dijo, dando entender que se trataba de Jeff Bezos, fundador de Amazon.