Movió su empresa de Nueva York a China y aumentó en US$ 12.000 millones su fortuna

La presentación de un nuevo e innovador producto, un aumento pronunciado en la facturación o el anuncio de un nuevo y esperanzador directivo pueden llegar a repercutir positivamente en la valuación de una empresa. En el caso de Zhou Hongyi, la estrategia para lograrlo fue mover todo su negocio a otro país. Desde que trasladó su empresa Qihoo 360 de la Bolsa de Nueva York a la de Shanghái, la misma creció un 550 por ciento y lo convirtió en uno de los chinos más ricos del mundo.

La compañía de seguridad online comenzó a cotizar en el New York Stock Exchange en 2011, pero cuatro años después fue comprada por un grupo de inversores en un acuerdo valuado en US$ 9.300 millones, según Reuters, lo que la llevó a abandonar el parqué neoyorquino en julio de 2016. Recién este miércoles volvió al mundo bursátil, ya que oficializó su llegada a la Bolsa de Shanghái bajo el nombre de 360 Security Technology.

Si bien el primer día no fue fácil – las acciones cerraron la jornada reportando una caída del 10 por ciento -, los planetas parecen haberse alineado para el fundador de la empresa. De acuerdo a lo publicado por Bloomberg, el patrimonio de Zhou Hongyi pasó de valer US$ 2000 millones a US$ 13.600 millones desde que su compañía cambió “volvió a casa”. Según el empresario, una de las principales razones por las que decidió mover sus operaciones fue para estar alineado con el interés nacional de su país natal.

La compañía de Zhou Hongyi cuenta con 500 millones de usuarios en China.

Con estos números, Zhou se convirtió en el 12° chino más rico del mundo y se ubica en el 97° puesto en el Bloomberg Billionaires Index. El empresario se hizo conocido luego de que, en 2004, le vendiera un motor de búsqueda creado por él a Yahoo en US$ 120 millones. Esta operación lo transformó en la cabeza de la filial china de la empresa compañía estadounidense. Dos años después, fundó Qihoo 360 con el multimillonario Qi Xiangdong.

Sin embargo, Zhou no es el primero que sale ganando moviendo su negocio de Estados Unidos a China. Luego de que un informe de la firma Muddy Waters la acusara de exagerar sus números, Focus Media decidió abandonar Nasdaq mediante un plan de recompra de títulos de aproximadamente US$ 3.700 millones en 2013. Actualmente, el valor de mercado de la compañía de Jason Jiang trepó a US$ 29.000 millones desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Shenzhen en 2015.