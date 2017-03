Moda, dolores de cabeza e industria argentina: la familia que dirige su marca de ropa desde 1922

Marcos Meischenguiser puso su primer local en la esquina de Sarmiento y Maipú. Corría 1922 y el producto estrella eran los impermeables. Tanto es así que había nueve vendedores para tan solo esa prenda. En esa época, el negocio consistía en importar los impermeables desde Perram, una localidad del oeste de Gales, y venderlos en la Argentina. Esa operatoria dio nacimiento a la marca Perramus, hoy dirigida por Diego Meischenguiser, tercera generación al frente del negocio de la moda.

La empresa tiene nueve locales propios y 11 franquicias. “Las franquicias son fundamentales para crecer”, asegura Meischenguiser, quien anticipa que durante 2017 llegarán a 15 franquicias de la marca y tendrán tres locales propios nuevos. Al frente de la empresa, hoy con 100 empleados y una facturación en 2016 de $ 280 millones, afirma que para estar en el negocio textil en la Argentina “hay que tener espalda” y “no marearse con las ventas”.

¿Cómo es vender ropa en la Argentina?

Hay que tener espalda, ser flexible y adecuarse. Hay momentos en que uno tiene que ponerse a importar, a veces donde tenés que fabricar más vos. Hoy somos un mix: el grueso de la fabricación se hace acá pero la tela es importada. Además, la clave está en diversificar. Nosotros salimos de la producción exclusivamente de impermeables y nos fuimos a los Montgomery, chalecos, camperas y al total look: es decir, vestir una persona de pies a cabezas.

¿Es verdad que en la industria textil conviene ser más fabricante que comerciante?

No, es un mito. Aunque también depende del contexto del país. En épocas de economía muy cerrada ser fabricante te da poder, porque no competís. En economía abierta, preferís tener locales porque ante la avalancha de importaciones preferís estar resguardado.

Otro mito: se dice que una temporada mal pensada te deja K.O.

Sí, es cierto. Es el gran riesgo que corren las marcas de moda. Nosotros hoy lo tenemos pero en pequeña proporción, porque si bien nuestras colecciones están aggiornados a la moda actual, difícilmente la temporada que viene no los puedas volver a usar porque haya quedado viejo.

En 95 años de marca, ¿cuál fue el dolor de cabeza más emblemático?

En la época de la apertura económica muy fuerte cada vez se hacía más difícil seguir adelante. Todos importaban y nosotros no nos animábamos a dejar la fabricación local. Pero ese momento difícil te hacés más creativo y te obligás a vos mismo a repensar el negocio. Eso nos llevó a importar, a desarrollar nuevos productos, poner más locales a la calle. Salimos de la zona de confort.

¿Cómo manejaron la inflación, porque no creo que le puedan volcar todo el aumento de precios a la ropa?

No, no podés porque nadie te lo compra. Trabajar con inflación es muy complicado, pero también fue raro, porque hubo una parte de especulación de comprar en cuotas y la gente quizás no se fijaba tanto en el precio sino en el beneficio del Ahora 12. Por eso creo que también los valores se inflaron mucho, porque los precios en épocas de inflación tienen poca importancia en nuestra industria en comparación con la financiación. Además nosotros habíamos trabajado mucho el posicionamiento de marca, entonces la gente te imagina en otro estrato. Luego va a comprar y ve que un producto que imaginaba a $ 10 está a $ 8, y todo por un buen posicionamiento de nuestra imagen.

¿Están preocupados por la llegada de cadenas de ropa de otros países, que además fabrican con costos bajísimos?

No, gran parte de los precios hoy caros de la Argentina exceden la productividad que tenemos los industriales. Por ejemplo, cuando uno viaja al exterior, y ve los productos de Estados Unidos, también descubrís que el IVA es del 7%, no del 21% como acá; no tiene 5% de Ingresos Brutos; el costo de la tarjeta de crédito es de 0,5%. A eso súmale los costos de financiación, logística y demás que acá son más alto. Esos elementos que exceden a la industria textil lo empiezan a tener las empresas que vienen de afuera; entonces acá tienen que acomodar sus precios. Por eso no me preocupa. Además, esas grandes cadenas son de productos básicos.

¿El negocio textil en la Argentina iría mejor sin tanta presión tributaria?

Sí, eso explica por qué la industria es cara en comparación con el mundo. La gente cuando viaja compra ropa. Y en gran parte es por eso. También hay otro elemento que es la escala: en China fabricás a gran escala y acá no la tenemos, entonces suben los costos. Pero esa es una ventaja competitiva que pueden tener otros países. De hecho, los que importamos tenemos que tener un mínimo, y cuando fabricás acá no hace falta.

¿Por qué hay marcas de ropa que aparecen y desaparecen como si nada?

Porque cometen el mismo error que cualquier persona que se mete en un rubro que no conoce y no sabe manejar. ¿Cuántas empresas abren y cierran? Cuando hacés las cosas bien, con criterio y perseverancia, funciona. Hay personas que creen que conocen el negocio, o que los locales son dos vendedores detrás del mostrador y listo. Y no es así. Hay que pensar en capacitar vendedores, precios, colecciones, niveles de gastos. Al principio, y por falta de experiencia, te encontrás con situaciones que no podés manejar.

¿Qué aprendiste de tu familia?

Más allá del aspecto comercial, aprendí que hay que ser perseverante, prolijo y que uno tiene que tener una visión a futuro permanentemente y no marearse con las ventas. Otra cosa que aprendí es no obligar a los hijos a continuar algo de los padres, porque en este negocio sin pasión no se llega a ningún lado, y si a uno no le gusta es difícil. Yo tuve la suerte de tener un camino hecho, que pude.

Tercer mito: se dice que la tercera generación es la que choca la empresa.

Sí, dicen eso. Yo nací con ese mito y por ahora estoy logrando no chocarla (risas).

@ @JoacoGarau