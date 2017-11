Messi presentó la Telstar 18, el balón oficial para el Mundial de Rusia 2018

Desde los primeros modelos de cuero utilizados en el mundial de Uruguay en 1930 hasta los más tecnológicos y estridentes como la Brazuca del último campeonato disputado en Brasil, la pelota oficial siempre es una de las principales atracciones del certamen. Hoy, Lionel Messi presentó la Telstar 18, modelo oficial para la Copa del Mundo Rusia 2018.

El capitán de la Selección Argentina, que recientemente también fue protagonista de la presentación de camiseta que utilizará la Albiceleste durante el torneo, exhibió el nuevo balón y le dio su visto bueno. “La verdad que está muy buena. Me gustan los colores y el diseño. Ya la conocía, me gusta mucho”, señaló el astro, en diálogo con Télam.

La Telstar 18 es blanca con motivos negros y está inspirada en los modelos que se utilizaron en los mundiales México 1970 y Alemania 1974. Ambos campeonatos no guardan los mejores recuerdos para la Selección Nacional, ya que no logró clasificar para el disputado en territorio azteca y en el segundo no superó la segunda fase.

La Copa del Mundo de Rusia 2018 será la cuarta que dispute Messi con la camiseta argentina desde su debut en Alemania 2006 con Nestor Pekerman como director técnico. “Es algo muy lindo, especial, como le pasa a todos mis compañeros. Lo vivo con mucha tranquilidad y preparándome al máximo para seguir creciendo y llegar de la mejor manera”, aseguró sobre la posibilidad de volver a disputar un nuevo certamen de estas características.

Asimismo, también se refirió a la agónica clasificación que consiguió el equipo luego de vencer 3-1 a Ecuador con tres goles del crack del Barcelona. “Fue una gran alegría conseguir el objetivo de llegar al Mundial de Rusia, pudimos haberlo hecho antes pero tuvimos que esperar hasta el final de las Eliminatorias. Estamos muy felices‘, concluyó.

Una leyenda estará presente en Rusia. Presentamos #Telstar18, la pelota oficial de la Copa Mundial FIFA 2018 #HereToCreate Una publicación compartida de adidas Argentina (@adidasar) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 8:47 PST