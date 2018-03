MercadoLibre ahora ofrece compras con envíos gratuitos: cómo acceder

MercadoLibre presentó su programa de fidelización que, por el momento, les permitirá a sus usuarios acceder a envíos gratuitos en las compras realizadas a partir de $ 1400 dentro de la plataforma y que en el futuro otorgará la posibilidad de realizar devoluciones y obtener descuentos.

Mercado Puntos, que se encuentra activo en la Argentina desde principios de febrero, ya se había presentado en México, Brasil, Chile y Colombia, donde, según indica el vicepresidente de MercadoLibre, Sean Summers, contribuyó a que se acelerara el incremento de ventas dentro de la plataforma.

Los puntos del programa de fidelización se obtienen mediante las compras realizadas y de la realización de desafíos. Así, a medida que se van sumando unidades, se pueden desbloquear los distintos niveles de usuario, que permiten bajar el monto de compra a partir del cual se puede optar por el envío gratuito ($ 1400 para los niveles 1 y 2, $ 1300 para el nivel 3, $ 1200 para el nivel 4, $ 1100 para el nivel 5 y, finalmente, $ 1000 para el nivel 6, el más alto).

“Durante los primeros 20 días en el país tuvimos una respuesta muy positiva y cerca del 40 por ciento de los usuarios pudieron acceder a envíos gratuitos. En los próximos días ya estaremos ofreciendo la opción de devolución y esperamos que en pocos meses lancemos el programa de descuentos, que les permitirá a los usuarios con más puntos acceder a mayores beneficios”, destaca Summers y explica que los descuentos no cancelarán las promociones que existen con diversos bancos en la actualidad.

MercadoLibre estima realizar una inversión cercana a los $ 1000 millones para el lanzamiento del programa. El dinero se destinará, principalmente, a subsidiarles a los vendedores del ecosistema cerca del 50 por ciento del costo del envío. En el caso de los denominados “mercado líder” y las tiendas oficiales el porcentaje puede ser mayor.

El cambio, destaca Summers, se hizo pensando en ofrecer una plataforma más amigable para los usuarios. Sin embargo, el VP de la compañía fundada por Marcos Galperín, asegura que también les aportará beneficios a los comerciantes que operan en el sitio: “En los cuatro países donde ya se lanzó vimos cómo se aceleró el crecimiento de las ventas y esperamos que eso suceda en la Argentina. Aunque no damos proyecciones de crecimiento, sí puedo decir que esperamos un salto importante para este año”.

Summers explica que aun cuando los vendedores deban afrontar parte del costo del envío, con la mejora que esperan en las ventas, los comerciantes podrán mejorar sus ganancias.

El año pasado MercadoLibre terminó con 270 millones de ventas a nivel regional, lo que equivale a una cada nueve segundos, por un total de US$ 11.700 millones, lo que significó un crecimiento de 49 por ciento. Además, la compañía facturó US$ 1398 millones, con lo que superó por primera en su historia los US$ 1000 millones de ingresos anuales.