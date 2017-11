Luis Álvarez, de ByMA: “Hay un renovado interés en acercarse al sistema bursátil en la Argentina”

Creada con el objetivo de unificar las operaciones de las diversas entidades bursátiles del país, Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) continúa transitando unos auspiciosos primeros meses de existencia. Es que, además de haber sido una de las bolsas con mayor crecimiento en la región, el nuevo mercado bursátil recibirá este jueves la visita del presidente Mauricio Macri, que se acercará hasta su sede para celebrar que ByMA se convirtió en unicornio, tal como se denomina a las empresas que valen más de u$s 1000 millones.

La visita de Macri servirá, además, como una suerte de presentación en sociedad para ByMA, que aspira a continuar fortaleciendo y amplificando el sistema bursátil de la Argentina. De acuerdo al último informe elaborado por Quantum, y dado a conocer esta semana por El Cronista, la capitalización de acciones en la Argentina representa un 16,4% del PBI, posición considerablemente menor que la de otros países de la región en relación a su PBI, como México (33,5%), Brasil (44,5%) o Chile (107,8%). Sin embargo, consigna la nota, un informe de MB Inversiones estimó que la posición argentina ha crecido 6 puntos desde la llegada de Macri a la presidencia, pasando del 11% al 17% del PBI.

En una entrevista con Apertura.com, Luis E. Álvarez, uno de los directores de ByMA, se mostró optimista respecto al presente y las perspectivas de crecimiento, tanto para la nueva entidad como para el sistema bursátil del país. “Es cierto que la capitalización del mercado bursátil argentino en relación al PBI tiene un valor comparativamente bajo. Con lo cual lo único que podemos hacer es crecer, que es lo que estamos haciendo”, dice.

¿En qué estado se encuentra la situación del mercado de capitales?

Hay un renovado interés en acercarse al sistema bursátil. No sólo las compañías que están listadas han hecho una ampliación de su capital, sino que además hay una importante cantidad de empresas interesadas en acercarse. Los volúmenes negociados también son muy indicativos de qué es lo que está pasando. A comienzos de este año, los volúmenes de acciones que se negociaban en ByMA estaban en el orden de los 200 y 300 millones de pesos diarios. Hoy, están en torno a los $ 1000 millones por día, y el primer lunes post elecciones se hicieron transacciones por casi $ 1300 millones. Estos volúmenes, si los ponemos en comparación, no son grandes. Pero sí muestran un crecimiento importante. Nos indica que estamos en el buen camino, que estamos tomando las decisiones correctas en el desarrollo y crecimiento del mercado.

¿Hay una dependencia de que se apruebe la reforma de la ley de mercado de capitales para que haya un mayor crecimiento?

Creo que estratégicamente el oficialismo debe estar esperando la conformación de la nueva cámara en diciembre para tratarla. Pero confío en que va a salir, es una reforma que nosotros estamos esperando y que nos anima a creer que va a impulsar el mercado. Entre otras cosas porque se eliminan un par de artículos muy complicados para el sector privado. Y, además, hay también un articulado que está redactado con una clara promoción hacia el mercado y favorecimiento de las inversiones. Estamos muy confiados en que va a salir, y sin ningún lugar a dudas va a ser un nuevo espaldarazo para el mercado.

El último índice de Morgan Stanley no incluyó a la Argentina en la categoría de países emergentes, pero hay una expectativa de que lo haga el año próximo.

Esto podría resumirse en que lo mejor está por venir. Lamentablemente la re-categorización de Morgan Stanley no se dio este año, pero confiamos en que se va a dar el año que viene, y de darse va a brindar posibilidades de que inviertan en el país a muchos inversores internacionales. Hoy sigue habiendo una avidez por buscar inversiones rentables y la Argentina es una alternativa, sin ninguna duda. Igualmente los mercados siempre se adelantan, y el ciclo bursátil que estamos viviendo en este tiempo es indicador de algo. Yo estoy confiado que llegó para quedarse, que se está afianzando el mercado. Y en la medida que la macroeconomía continúe mejorando va a seguir afianzándose el mercado bursátil. Por los volúmenes y los porcentajes, tiene un solo recorrido y es el crecimiento.

Según la CNV, sólo el 4% de las PyMEs accedió al mercado de capitales para financiarse ¿Cómo se logra que más Pymes se acerquen al mercado de capitales?

Es una asignatura que tiene el mercado, que tiene que afrontar y resolver. No nos olvidemos que la Argentina recién ahora está comenzando un ciclo de afianzamiento de su economía y esto genera confianza. Esta confianza a su vez hace que la gente se empiece a informar, a averiguar por otras alternativas. Creo que lo fundamental tiene que ver con la discusión y la docencia sobre las ventajas que tiene para una compañía acercarse a ByMA y a los mercados. Es factible que para una PyME sea más fácil acercarse a un banco y tomar una línea de crédito, pero también no es menos cierto que esto les significa un costo muchísimo más alto. De a poco las PyMEs se van a ir acercando.

ByMA planea además crear un segmento de cotización dedicado exclusivamente a empresas que cuentan con buenas prácticas de Gobierno Corporativo, a semejanza del Novo Mercado de Brasil. ¿Tienen alguna fecha estimada para la creación del segmento?

Todavía no, está en etapa de desarrollo. Estamos mirando experiencias de otros países, sobre todo de la región, como el caso de Brasil. No tenemos una fecha cierta, me gustaría que sea cuanto antes. Pero va a depender del cumplimiento de los requisitos para integrar el panel, que aún no los tenemos definidos. Desde el punto de vista de las compañías, las que cuenten con buenas prácticas de gobierno corporativo tienen mejor rendimiento porque son elegidas prioritariamente. Además, generan una mayor confianza en el mercado, y eso se traduce en más inversiones. Y desde la visión del inversor, quienes invierten en compañías que cumplen con estos estándares se encuentran con una mejor protección y acceden a niveles de información de una manera más más directa.

Cumplidos cinco meses desde que ByMA comenzó a cotizar en bolsa, ¿Cómo ven su evolución?

ByMA comenzó a cotizar el 23 de mayo, y el primer día de negociación, que fue un día que se hizo una negociación singular porque se revivió la vieja forma de operar, cerró $ 150. El valor máximo de ByMA fue hace pocos días, cuando tocó $ 253,50. Con lo cual te diría que las expectativas de la compañía son muy buenas. Nosotros estábamos muy confiados en que el proyecto iba a ser exitoso por muchas razones. Por el buen trabajo que se hizo entre las instituciones, o la posibilidad de que la Argentina de una vez por todas tenga un mercado de capitales sólido y fuerte. Para eso estamos trabajando.

Y este jueves recibirán la visita del presidente Macri.

Para nosotros es muy importante. Será muy significativa su presencia en nuestras oficinas, y que participe de este evento será como una especie de presentación en sociedad.

T Tomás Carrió