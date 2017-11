Los 5 tips indispensables para comprar online de manera segura

Las compras online cada vez le ganan más terreno al zapping de vidrieras en los shoppings. No solo aparecen nuevos players en el mercado que eligen al e-commerce como su principal medio para ofrecer sus productos sino que las distintas industrias comienzan a sumar a un marketplace a su opción de comercialización. Una de las principales ventajas que otorga este método es poder comprar desde ropa hasta tecnología tanto en Argentina como en el exterior. Por eso, el 57 por ciento de los argentinos aseguran haber realizado una operación en línea durante los últimos doce meses, según un estudio realizado por Ipsos para PayPal en 2016

Aunque el e-commerce brinda múltiples posibilidades también se convierte en terreno fértil para los engaños online. Del mismo informe se desprende que el 31 por ciento de los usuarios locales consideran que la seguridad y los temas de privacidad son uno de los principales limitantes a la hora de hacer una compra en línea. Posibles fraudes y robos de identidad se convierten en moneda corriente entre los poco habituados a surfear la web en busca de ofertas. Con la época navideña por delante, uno de los períodos más fuertes de ventas para los negocios; compartimos una serie de consejos para poder aprovechar las promociones y comprar online de manera segura.

1) No compartir datos financieros y personales

Es usual que durante una transacción en línea comiencen a multiplicarse los pop-ups y pestañas sorpresivas que le pidan al comprador más información de la que se suele compartir. Por eso, es clave evitar brindar datos que no son necesarios para concretar la operación. Según un estudio realizado por IDC en 2015, una de las principales preocupaciones de los consumidores latinoamericanos es el temor al fraude cibernético. Por eso, lo mejor es solo indicar tu nombre y apellido y, en caso de envío de un artículo, una dirección. Esta no necesariamente debe ser la de tu hogar, sino aquella en donde recibirán el paquete. Una buena manera de chequear que estas en el sitio correcto es repasar las pestañas que tienes abiertas para no lamentarse luego.

2) Sé cauteloso ante descuentos exorbitantes

Durante los períodos de grandes compras o los días de promociones por doquier, no resulta raro encontrar precios llamativos que pueden hacernos desconfiar de su procedencia. Si bien pueden resultar atractivos, a veces no todo lo que brilla es oro. El primer paso a tomar ante una situación de estas características es comunicarse con el servicio de atención al cliente del sitio para constatar que la promoción realmente está vigente. También hay que revisar cuidadosamente los términos y condiciones, tampoco hay que descartar leer antiguas reseñas de compradores para tener una segunda opinión sobre la legitimidad de esta tienda.

3) Usar conexiones seguras para navegar

Ser demasiado precavido nunca está mal. Aunque, según un informe de la firma Big Data, el 72 por ciento de los sitios de e-commerce en Argentina utilizan el protocolo de seguridad SSL, la mejor manera de prevenir cualquier tipo de fraude online es utilizar todas las medidas de seguridad que el usuario tenga a su alcance. Navegar desde una conexión privada y un dispositivo personal, usar contraseñas diferentes y alfanuméricas en cada cuenta, y verificar los certificados de las páginas que se visitan son para la ejecutiva los pasos básicos.

4) No bajar la guardia hasta no haber recibido el pedido

Estar atento a los movimientos de la tarjeta de crédito para constatar que el pago acreditado coincide con el precio que figuraba en la tienda y chequear periódicamente la trayectoria del paquete son algunos de las precauciones a tener en cuenta una vez finalizada la operación. De acuerdo al estudio de Ipsos, no recibir el pedido o que el tiempo de entrega sea demasiado extenso son algunas de las barreras para compras transfronterizas más mencionadas entre los consumidores de la región. Hoy en día la mayoría de las tiendas permiten a los clientes seguir en tiempo real el recorrido de su paquete para que puedan estar atentos a su llegada.

5) Comprar en sitios con alta reputación en línea

Tanto las fiestas como los días de importantes descuentos son épocas de gran consumo y durante suelen existir más actos de hurto. El 26 por ciento de los argentinos aseguró comprar online en sitios del exterior durante Navidad, según el informe de Ipsos de 2015. Para evitar cualquier inconveniente durante estas épocas lo mejor es acudir solo a sitios que tengan información detallada sobre sus ofertas y productos. Además, antes de realizar cualquier transacción lo mejor es revisar que la tienda online cuente con información de contacto para poder comunicarse ante un problema.