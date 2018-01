Le robó US$ 1,2 millones en vino a su jefe, el presidente de Goldman Sachs, y lo arrestaron

El asistente del presidente y co-jefe de Operaciones de Goldman Sachs, David Solomon, fue arrestado el jueves a la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles. Lo acusan de robar y vender cientos de botellas de vinos premium valuadas en US$ 1,2 millones de la colección personal de su jefe. Según informa The New York Times, las autoridades federales aseguran que el detenido, Nicolas De-Meyer, lo habría llevado a cabo desde 2014 hasta fines de 2016.

Durante sus años de trabajo para Solomon, De-Meyer tenía una tarea principal: encargarse de que todos los vinos que llegaran al domicilio del ejecutivo en Manhattan fueran a parar a su bodega privada en su casa en East Hampton, Long Island. Sin embargo, muchas de las botellas nunca llegaron a destino. Según el FBI, el asistente actuaba bajo el seudónimo “Mark Miller” para venderle estas botellas a un distribuidor en Carolina del Norte que recogía los pedidos en el departamento de Solomon.

Si bien el informe no especifica el monto que habría embolsado De-Meyer por la venta ilegal de los vinos, de acuerdo a la caratula de la causa –transporte interestatal de propiedad robada-, según New York Times, el hombre de 40 años podría enfrentar una condena de hasta 10 años en prisión. Un informe de Bloomberg asegura que el robo fue descubierto en 2016 y luego de que Solomon lo despidiera, De-Meyer se dio a la fuga hasta su arresto en California.