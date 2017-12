Las frases que dejó el 2017

Este 2017 estuvo plagado de frases que quedaran en la memoria argentina, ya sea porque fueron polémicas, hilarantes o conmovedoras. Las elecciones legislativas, los procesamientos por corrupción y los casos de Santiago Maldonado y el submarino ARA San Juan fueron algunos de los que acapararon la escena. APERTURA recopiló las declaraciones que dejó el año.

Enero

5/1 “Lo que parece una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en Santa Fe tenemos inundaciones. Esto habla de lo que se llama adaptación”. Sergio Bergman

11/1 “Conozco al público del Indio. Los fanáticos van a demostrar que se puede hacer un show de esa magnitud sin violencia”. Ezequiel Galli

15/1 “Si estuviera en la ONU, Carrió sería Mandela”. Franco Macri

23/1 “Yo, Cristina, pelotudo”. “Pero entrá por Internet, Oscar”. “¿A quién le armamos carpetazos nosotros?”. “Estás lento de reacciones, me parece” Cristina Kirchner.

26/1. “A esta altura, puto no me voy a hacer”. Florencio Randazzo

28/1. “No es lo mismo 8000 verdades que 22.000 mentiras”. Juan José Gómez Centurión

29/1 “No estoy pensando en ser candidato”. Daniel Scioli

Febrero

4/2. “La candidatura de Cristina será la repetición de la historia de Menem en 2003”. Ernesto Sanz

4/2 “No es la herencia, no es el triunfo de Trump ni el Pato Donald. Es Macri el que ha provocado el derrumbe económico de nuestro país”. Axel Kicillof

5/2. “Este experimento oligárquico está terminado”. Guillermo Moreno

7/2. “Lo que hice está mal, pero en el fútbol argentino es habitual. No hay que llamar, pero no me arrepiento de defender los intereses del club. Mi único compromiso es con la gente de Boca”. Daniel Angelici

11/2 “No creo que Cristina sea candidata”. Margarita Stolbizer

18/2 “Ya salgan con el hashtag que están los diputados, no a la rebaja de las jubilaciones, tuiteando´Macri recorta igual que De la Rúa (sic)”. Sergio Massa

18/2 “César Milani es inocente, no tengo ninguna duda”. Guillermo Moreno

25/2 “La reina Letizia es una inspiración para mí”. Juliana Awada

25/2 “Ya está bien con el marketing. Ahora precisamos estadistas, no candidatos. Si nos seguimos cuidando tanto la imagen no vamos a hacer gestión”. Emilio Monzó

Marzo

4/3 “La de López no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado”. Aníbal Fernández

13/3 “Si yo fuera docente y ganara 9000 pesos no haría paro”. Gabriela Michetti

18/3 “El Gobierno está dejando una pesada herencia para el 2019”. Héctor Recalde

18/3 “Creo que ustedes no ven la realidad”. Mirtha Legrand a Mauricio Macri

18/3 “La jubilación mínima es de 9000 y pico”. Mauricio Macri

19/3 “Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda”. Sergio Massa

19/3 “Nosotros tenemos elecciones cada dos años, entonces, ¿cómo hacemos para construir lo que tenemos que construir?”. Gabriela Michetti

22/3 “Quiero preguntarle sobre el acuerdo que alegra tanto a la liviana canciller Malcorra. No liviana de peso, sino liviana mentalmente”. Felipe Solá

22/3 ¡Háganse cargo de algo alguna vez, no vendan humo!”. Marcos Peña

31/3 “Si ves a 32 tipos pegándole a Hitler, hay que parar la pelea, no se le pega”. Alfredo Casero

Abril

2/4 “Cris me trata de idiota. Qué orgullo. Voy por el camino correcto”. Marcelo Tinelli

2/4 “El Gobierno debe tomar nota de que cuenta con un amplio respaldo”. Luis Brandoni

3/4 “Seguramente muchos de esos carneros van a salir a trabajar. Hay que darles vuelta los coches”. Omar Viviani

6/4 “Qué bueno que estemos todos acá, trabajando”. Mauricio Macri

9/4 “A partir del 1º de julio, pagadiós legal si en un restaurante no te aceptan tarjeta de débito”. Lucas Llach

11/4 “A los jóvenes y a las jóvenas”. María Cecilia Velázquez, titular del Consejo de Educación de Santa Cruz.

15/4 “Estuve muy deprimida porque un remedio para dejar de fumar me hacía daño. Organicé mi velorio, todo”. Elisa Carrió

Mayo

20/5 “Voy a ser candidato, la gente me alienta a seguir trabajando”. Carlos Menem

27/5 “No sé a ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy ‘55. Escalofríos”. Julia Mengolini

Junio

3/6 “Lo que papá planteaba es que los Kirchner eran los jefes de una banda integrada por Zannini, Alberto Fernández, Kicillof y otros más”. Juan Manuel Ducler

26/6 ”Boudou es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner”. Fernanda Vallejos

27/6 “La Argentina tiene un sistema impositivo perverso”. Nicolás Dujovne

28/6 “La inflación es casi un cáncer para la economía”. Federico Sturzenegger

30/6 “Nosotros dejamos 2,4 millones de argentinos en la pobreza. ¿Cómo puede algún idiota pensar que eso es poca pobreza?”. Guillermo Moreno

Julio

1/7 “Yo no vengo del kirchnerismo, lo denuncié desde adentro”. Graciela Ocaña

1/7 “Randazzo va camino a un dígito en las PASO y en octubre va a ser peor”. Felipe Solá

1/7 “El bono a cien años es algo simbólico”. Federico Pinedo

9/7 “El que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Hay que embocarlo a ese hijo de puta”. Cristina Kirchner

11/7 “Al que roba, garrote, garrote y garrote”. José Sanfilippo

14/7 “El gobierno de Macri es elitista y tiene el corazón duro”. Sergio Massa

16/7 “No fui kirchnerista. Siempre fui peronista”. Florencio Randazzo

26/7 “Yo quiero hacer una moción de privilegio. Sobre todo a la diputada… la verdad que no me sale el apellido, si es Lopilato… porque Luisana no es. Tan linda como Luisana no es”. Sandra Mendoza, en referencia a Silvia Lospennato.

27/7 ”Solo un choripán puede hacerme quebrar la voluntad” Elisa Carrió

31/7 “Tenemos que lograr que Tigre sea un gran ejemplo de lucha contra la inseguridad en la Argentina”. Rudolph Giuliani

31/7 “Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen. Que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tu tun tu tun, tu tun tu tun. Si lo escuchan bien, el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno, por la fuerza que tienen, dice´sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, ¡sí, se puede!”. Esteban Bullrich

Agosto

8/8 “Cuando Maduro ordene, estoy vestido (sic) de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. Viva Chávez. Viva Maduro. Viva la revolución”. Diego Maradona

8/8 “El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más (sic) que está preso”. Esteban Bullrich

10/8 “Yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio y encuentres una oficina del Estado, una, de la que quieras, nacional, provincial, municipal, después de 12 años de gobierno. No hay”. María Eugenia Vidal a Diego Brancatelli.

13/8 “La intenté convencer [a Carrió] al mediodía. Comé liviano porque vas a tener que festejar. Y no, no hubo manera, no dejó nada en la parrilla”. Mauricio Macri

13/8 “La verdad es que estoy azorada. Estoy acostumbrada a perder, no a ganar”. Elisa Carrió

13/8 “Hay 1500 mesas de la provincia de Buenos Aires que no están en el escrutinio, no están computadas, han desaparecido”. Leopoldo Moreau

16/8 “Voy a pensar cómo hacemos la estrategia para limpiar de traidores y volver a ser la fuerza invencible que siempre fuimos”. Adolfo Rodríguez Saá

16/8 “No tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido, pero tampoco nos cerramos a que pudo haber sucedido algo”. Patricia Bullrich

22/8 “Yo soy víctima de Macri. De su obsesión, de su prepotencia y de su intervencionismo”. Nicolás Maduro

27/8 “Ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles tan ángeles”.Patricia Bullrich

28/8 “Son diferentes personas. Maldonado era un militante y Julio López era un guardiacárcel”. Hebe de Bonafini

30/8 “Es como ver Tiburón 1, 2, 3 o 4, no quiero ver Tiburón 5. Ya sé cómo termina, y no me gusta”. Cristina Kirchner

30/8 “Macri mandó a matar a Santiago Maldonado”. Hebe de Bonafini

Septiembre

13/9 “Así como la señora armó un partido, es esperable que esa fuerza tenga su correlato en la vida parlamentaria, con la conformación de un bloque propio, que deberá denominarse Unidad Ciudadana”. Miguel Pichetto

14/9 “Creo que lo odié, como pocas cosas odié en mi vida”. Cristina Kirchner, sobre José López.

14/9 “Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí”. Cristina Kirchner

16/9 “Probablemente haya gendarmes que no dijeron la verdad”. Germán Garavano

19/9 “El ´hombre cohete´está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen”. Donald Trump

22/9 “En la cordillera hay un tufillo a Sendero [Luminoso]”. Miguel Pichetto

26/9 “Qué ridícula es la prohibición de reventa en espectáculos. Hay pocas cosas más eficientes que la reventa”. Lucas Llach

27/9 “No me digas kirchnerista. Yo siempre fui peronista”. Cristina Kirchner

28/9 “El maquinista no accionó el freno al final. El tren frenó en todas las estaciones antes. Pero si vos no frenás y te estrellás… bueno”. Cristina Kirchner

Octubre

5/10 “Macri se ha peronizado”. Horacio González

11/10 “No pongo las manos en el fuego por nadie. Solo por mis hijos y por mí, pero por nadie más”. Cristina Kirchner

12/10 “De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca. Pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri”. Antonio Bonfatti

12/10 “Hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile”. Elisa Carrió

16/10 “¿Si Perón y Evita vivieran, a quien creen que votarían? Evita, a Cristina y Perón, a Taiana. Y los dos juntos, a Unidad Ciudadana”. Cristina Kirchner

16/10 “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”. Jorge Taiana

18/10 “Es como Walt Disney”, sobre Maldonado Elisa Carrió

18/10 “La tendencia de desinflación se ve en todas las regiones, pero no fue tan marcada como hubiéramos esperado”. Federico Sturzenegger

19/10 “El domingo votamos libertad o muerte”. Hebe de Bonafini

20/10 “Estamos convencidos de que es Santiago”. Sergio Maldonado

22/10 “A los jóvenes les digo que vivan en democracia y que, si les gusta la política, se dediquen a eso. Aristóteles decía que la política es la ciencia que tiende al bien común, y no se equivocó”. Carlos Menem.

22/10 “No nos alcanza para superar a nuestros adversarios”. Cristina Kirchner

22/10 “Hay algo granítico, que es una izquierda a la que representa la señora Cristina Fernández de Kirchner, que sigue teniendo casi cuatro de cada 10 personas contra todos los medios de comunicación, prácticamente sin un peso partido por la mitad para hacer campaña, sin un cartel en la provincia de Buenos Aires”. Víctor Hugo Morales

22/10 “El FIT está entre los cuatro bloques políticos más importantes del país. Vamos a terciar en la discusiones que se vienen en los próximos meses”. Marcelo Ramal

23/10 “Tenemos que entender que entramos en un etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que tenerle miedo a las reformas”. Mauricio Macri

23/10 “La llamé a Cristina y no me atendió. Hizo una buena elección”. Esteban Bullrich

23/10 “2013, 2015, 2017. Tres derrotas consecutivas. ¿Cuál es la autocrítica, @CFKArgentina?”. Luis D’Elia

23/10 “Nunca creí que yo iba a ser el que le ganara a Unidad Ciudadana”. Esteban Bullrich

23/10 “Quise hacerle un ‘give me five’”. Ari Paluch

24/10 “Macri es la nueva izquierda”. Jaime Durán Barba

24/10 “Patricia Bullrich actuó con demasiada transparencia”. Jaime Durán Barba

24/10 “Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos”. Luis Juez

25/10 “Mándenle champagne a la doctora Carrió”. Julio De Vido

25/10 “Que no me manden, porque no tomo alcohol”. Elisa Carrió

26/10 “Es probable que Cristina no asuma como senadora”. Graciela Ocaña

29/10 “El Gobierno se parece mucho más a la dictadura de los ‘70 que al neoliberalismo de los ‘90”. Roberto Navarro

Noviembre

1/11 "Hay mucha gente que no quiere jubilarse a los 65. Por ahí en la casa está la mujer, es mejor quedarse afuera". Miguel Pichetto

4/11 “Si Boudou está preso por entorpecer la causa de enriquecimiento, Macri debería estar recontra preso por el Correo”. Oscar Parrilli

5/11 “San Martín también fue acusado de corrupción”. Luis D’Elia

7/11 “¿Qué nos queda a nosotros, que somos la corrupción?”. José de Mendiguren

12/11 “Si lo hubiera dicho Reynaldo [Sietecase] hubiera sido distinto, pero lo mandó a decir por un sicario”. Federico Andahazi

13/11 “Lo peor que nos puede pasar a los periodistas es caer en esta horrible costumbre de volverse una especie de policía político, empezar a señalar a tal porque piensa de tal modo”. Marcelo Longobardi

14/11 "Es evidente que el kirchnerismo lo abandonó a De Vido". Maximiliano Rusconi

14/11 “Mi vínculo con Nisman era de amo y esclavo”. Diego Lagomarsino

17/11 “No es una buena noticia que Víctor Hugo no esté más en el aire”. Hernán Lombardi

18/11 “La liga de gobernadores ha salido fortalecida”. Sergio Uñac, tras el acuerdo con Macri.

18/11 “Tengo 60 años, estoy muy viejo para pasar por pelotudo”. Aníbal Fernández

18/11 "No podemos mirar la pobreza solo a través de las estadísticas y los números". Oscar Ojea, presidente del Episcopado.

18/11 “Conozco a Amado Boudou, trabajé para él”. Alejandro Vandenbroele

23/11 “Hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”. Enrique Balbi, vocero de la Armada.

24/11 “Santiago Maldonado falleció por ahogamiento en las aguas del Río Chubut. El cuerpo permaneció siempre abajo del agua”. Gustavo Lleral

26/11 "El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad". Gabriela Michetti

27/11 "Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley". Patricia Bullrich

30/11 “Se declaró finalizado el caso SAR (search and rescue), cambiando a la fase de búsqueda”. Enrique Balbi

30/11 “Queremos ser la expresión de toda la región”. Mauricio Macri, al asumir la presidencia del G20.

Diciembre

1/12 "Es un grupo accesible, pero el equipo argentino debe mejorar. No se puede jugar tan mal". Diego Maradona

