Las acciones de Amazon superaron por primera vez los US$ 1000 y ya es más valiosa que Wal-Mart

Las acciones de Amazon superaron los US$ 1.000 por primera vez, un nuevo hito para una empresa que corteja a los inversores por medio del dominio del e-commerce y la computación en la nube, dos industrias que se espera continúen creciendo a medida que cambian los hábitos de compra y las empresas replantean la forma en que implementan la tecnología. Las acciones de Amazon llegaron a US$1.001.20 el martes en Nueva York, un alza de alrededor del 40 por ciento frente al nivel de hace un año y más del doble de la ganancia del 15 por ciento que ha registrado el índice S&P 500 en el mismo período.

Los inversionistas piensan cuánto más puede crecer Amazon a medida que trata de replicar en el extranjero el éxito que ha tenido en Estados Unidos. Las acciones probablemente subirán aún más dado que Amazon está creciendo tan rápidamente en las industrias mundiales masivas que no muestran señales de desaceleración, dijo John Blackledge, analista de Cowen and Company LLC, que recientemente elevó su precio objetivo de Amazon a US$1.125 por acción.

"Hay una pista larga allí", dijo. "Los mercados en los que Amazon está jugando con el comercio minorista mundial y la computación en la nube son simplemente masivos. Las cosas continúan funcionando bien y los inversionistas están buscando más alzas".

La capitalización de mercado de US$ 478.000 millones de la compañía de Seattle es el doble de la de Wal-Mart Stores Inc. aunque las ventas del mayor minorista del mundo serán el triple de las de Amazon este año. Los inversores ponen más valor en la red de distribución y tráfico web de Amazon que en la vasta presencia de tiendas de Wal-Mart, porque el gasto en línea crecerá más de cuatro veces más rápido que el gasto minorista general este año, ya que los compradores continúan trasladándose desde las tiendas a los sitios web, según EMarketer Inc.

El minorista en línea más grande del mundo está dominando el comercio electrónico con su suscripción Amazon Prime de US$99 al año, que incluye descuentos de entrega, música y video streaming y almacenamiento de fotos que mantienen a los compradores comprometidos con el sitio web. Amazon, con sede en Seattle, tenía 80 millones de suscriptores Prime en Estados Unidos al 31 de marzo, un aumento del 38 por ciento con respecto a un año antes, según Consumer Intelligence Research Partners.

Las membresías Prime ayudan a asegurar la lealtad, lo cual es crítico a medida que competidores como Wal-Mart mejoran sus ofertas de comercio electrónico para retrasar el impulso de Amazon. Otra ventaja de Amazon es su división de computación en la nube Amazon Web Services, que mantiene una red global de centros de datos y alquila espacio de almacenamiento y funciones computacionales a clientes en una variedad de industrias, incluyendo Netflix Inc. y Airbnb Inc., así como Capital One Financial Corp. y el gobierno federal. Yelp opera muchas de sus funciones en AWS. Este año, compañías de todo el mundo destinarán US$246.800 millones a Amazon y otros proveedores de servicios en la nube, según Gartner, un 18 por ciento más que en 2016.

El alza de Amazon ha convertido a su fundador, el máximo ejecutivo Jeff Bezos, la segunda persona más rica del mundo, detrás sólo del cofundador de Microsoft Corp Bill Gates, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Su ascenso ha ganado elogios de sus compañeros multimillonarios Warren Buffett y Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks y juez en el programa de televisión "Shark Tank".

"Amazon vale más de US$1.000 por acción", dijo Cubano, un inversionista de Amazon. "Los consumidores siempre quieren que las cosas a precios más bajos se entreguen más rápido. Amazon utiliza los datos mejor que nadie para lograr esos objetivos para todo lo que vende. Tienen la oportunidad de ser la empresa más dominante del mundo".