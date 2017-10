Las 10 lecciones que aprendimos con los Simpsons para hacer negocios

Cuidar a una bebé ya era un desafío más grande. Pero a su hermano mayor era una proeza. Si de por sí Bart es revoltoso, en la situación de estar a cargo de Lisa era claro que iba a ser un tanto… pesado. Entre las complicaciones propias de Maggie, Bart le pone mil palos en la rueda hasta que se cae por la escalera y se quiebra un brazo. A Lisa le cuesta lidiar con la situación: no sabía si llamar al médico por miedo a que le echen la culpa de ser una mala niñera y que no la contraten más. La situación no termina bien para la niña estudiosa: se encuentra con sus padres con Bart cargado en una carretilla y con Maggie en una jaula para animales, para que no se escape.

: Aprovechá las oportunidades que tengas. No permitas que se te escape una chance para tu negocio por no actuar a tiempo o por dejar que otros la tomen.

9) Capítulo: El viejo y la Lisa (temporada 8, capítulo 21)

Caso: El señor Burns se da cuenta de que no tiene tanto dinero como creía, ya que en muchos años no cambió su portfolio de inversiones ni revisó sus cuentas. De hecho, advierte que la Gran Depresión le ocasionó grandes pérdidas. El magnate decide reordenar su cartera. Sin embargo, la falta de conocimiento del mercado lo llevan a tomar malas decisiones financieras y pierde todas sus posesiones.

Burns le pide ayuda a Lisa para recuperar su fortuna. Entonces, la niña le aconseja que invierta en el negocio del reciclaje. Moneda a moneda, el exmillonario comienza a recuperar su dinero hasta que logra abrir la planta de reciclaje “Pequeña Lisa”. Si bien todo parecía indicar que el anciano había dejado de ser malvado, Lisa se horroriza al enterarse de que en verdad la fábrica produce pasta marina hecha a base de “animales marinos reciclados”.

A las pocas horas, Burns vende la planta en US$ 120 millones y le entrega a la pequeña Simpson un cheque con el 10 por ciento de las ganancias. Ella decide rechazarlo, lo que provoca que Homero sufra cuatro infartos simultáneos.



Aprendizaje: No solo hay que confiar en la persona con la que te asociás sino que también hay que mirar de reojo a aquellos que no son capaces de contradecirnos en nada. Además, estar actualizado sobre las novedades del mercado es indispensable a la hora de hacer negocios. P.D.: Recordá que US$ 12.000 no es el 10 por ciento de US$ 120 millones.