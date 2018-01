La visita del Papa, un negocio de US$ 65 millones para Perú

Recibir al Papa Francisco puede significar no sólo un hito en la historia de un país. Puede convertirse también en un buen negocio. Es que la presencia del Sumo Pontífice en Perú, según informó el coordinador general de la visita, Alfonso Grados, le significó al país ingresos por unos US$ 80 millones, cinco veces más que los US$ 15,3 millones que costaron los preparativos para recibirlo.

De acuerdo a la Agencia Católica de Informaciones, Grados reveló el pasado 22 de enero, en una conferencia de prensa, que “a la Iglesia se le dieron US$ 2,4 millones para la Conferencia Episcopal” y que esa “fue la única transferencia directa a la Iglesia”. Y detalló: “Estamos hablando de US$ 15,3 millones de asignación total”, detalló.

Sin embargo, el coordinador general de la visita informó que –de acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Cámara Nacional de Turismo–, 40.000 turistas extranjeros llegaron a Perú para ver al Papa, y se generaron ingresos por US$ 80 millones.

El balance, por lo tanto, arroja un superávit en torno a los US$ 65 millones.

“El superávit económico es claro, pero uno no se debe limitar a medir esta visita por el tema económico, felizmente hay un superávit importante pero la trascendencia es distinta”, destacó Grados.

Sobre los gastos, el coordinador general de la visita dijo que de los US$ 15,3 millones, US$ 3,5 millones corresponden a infraestructuras que cuentan con programas de inversión predeterminados, pero que fueron adelantados, como pistas y veredas. Además, explicó que los recursos fueron transferidos a municipalidades, gobiernos regionales y algunos sectores ministeriales. En el caso de la Iglesia, recordó que fue “un monto menor”.

“También se dieron recursos a las Fuerzas Armadas y para los sectores que tenían que movilizar masivamente recursos logísticos”, añadió. Asimismo, un monto importante fue transferido a la Cancillería, debido a que tuvo la responsabilidad del montaje de las actividades masivas del Papa.

El Papa Francisco estuvo en Perú del 18 al 21 de enero y visitó las ciudades de Puerto Maldonado, Trujillo y Lima.