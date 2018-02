La industria del café apuesta por el segmento premium para ganarle al mate

"Nos juntamos a tomar un café”, es una propuesta que puede abrir la puerta a nuevos negocios, al inicio de algunas relaciones y, también, al final de otras. Aunque muchas veces la infusión es la excusa que usan los argentinos para otras actividades, hoy, con apenas 950 gramos por persona al año, la Argentina se encuentra lejos de Finlandia, que con 14 kg per cápita al año, es el mayor consumidor del mundo, pero también de Chile, con un promedio de 6 kg.

“El consumo en el país a nivel canasta apenas tuvo el cuatrimestre pasado un período de recuperación. Eso se va a estabilizar y que hay buenas perspectivas para 2018. Dentro de ese marco, el café no es la excepción. Sin embargo, el panorama es alentador”, señala Pamela Francisco, brand manager de Nescafé. Según destaca la ejecutiva, dentro de un mercado deprimido, hubo propuestas que pudieron crecer a gran ritmo como el mercado de cápsulas, en el que Nescafé está presente con Dolce Gusto. Se trata, explica Francisco, de un segmento que en la actualidad muestra crecimientos de dos dígitos y que, desde su masificación, cambió el concepto de la infusión en el hogar: “El negocio del café está teniendo una revolución. El consumidor le está dando otro foco y otra importancia. Eso se ve también en el consumo fuera del hogar. El consumidor está buscando propuestas más premium y diferentes”.

Pamela Francisco, brand manager de Nescafé

Walter Vargas, director de Cuentas de Nielsen, ratifica estos números y señala que en un año en que se notó una caída fuerte del consumo en volúmenes hubo dos segmentos al alza: cápsulas y mixes (preparados con café soluble). “Lo que se observa es una tendencia hacia el consumo premium. Se lo ve no solo en café, sino también en té, que hay más opciones de productos más sofisticados. Por eso crecen las cápsulas y los solubles preparados, porque responden a esto”, explica, al tiempo que señala que el inicio de esta tendencia es coincidente con el desembarco en la Argentina de cadenas extranjeras como Starbucks.

Según Vargas, la baja registrada en los últimos dos años tiene que ver con el contexto general. Con el consumo en recuperación, es esperable que la categoría vuelva a crecer, pero es posible que ese incremento no sea notable hasta mayo del año próximo, que es cuando comienza la temporada alta. “Gracias a un profundo trabajo que se está haciendo en el sector, poco a poco va creciendo el consumo, aunque no alcanza los niveles de la región. La Argentina, Paraguay y Uruguay son una excepción por la alta penetración que tiene la yerba mate”, dice Marcelo Salas Martínez, dueño de Café Martínez. Y señala que en los últimos años mejoró notablemente la calidad del café gracias al trabajo que se hizo desde la Cámara Argentina del Café (CAC): “Están apareciendo emprendedores que hacen su propia cafetería con tostaderos propios”.

Martín Cabrales, presidente de Cabrales, señala el trabajo de la CAC para incentivar el consumo. Y aunque cree que el mate es la principal competencia, sostiene que son muchas más las bebidas con las que comparten ocasión de consumo y con las que se disputan el mercado. El mate aparece como un techo para el desarrollo de otras infusiones. El 97% de los hogares argentinos compra yerba mate y es un producto que es consumido similarmente en todos los niveles socioeconómicos, mientras que el café logra una mejor llegada en los niveles altos y medios, según destaca un informe de la consultora Kantar Worldpanel. “Los argentinos consumen 10 veces más yerba que café, que es un mercado muy maduro y no conoce de crisis. Pero se vienen desarrollos fuertes en productos más sofisticados”, explica Vargas.

En Starbucks reconocen que el mate es la bebida argentina por excelencia, pero ven con optimismo el futuro de su infusión estrella. “Con los nuevos hábitos y la elaboración de una gran variedad de bebidas más sofisticadas, viene ganando un espacio entre los consumidores”, dice Máximo Pellegrino, gerente de Marketing Starbucks Coffee Argentina. Cabrales coincide con esta visión y cree que el café corre con la ventaja de la globalización: “La gente está conociendo mucho, los jóvenes sobre todo, del producto y sus virtudes. Años atrás se hablaba del café, pero no se hablaba de una bebida antioxidante, estimulante natural. Es algo que se consume naturalmente y hoy el mundo tiende a lo natural”. En la Argentina, el 60 por ciento del café se consume por la mañana y, generalmente, con leche y con azúcar. “Se agregan en promedio tres sobres por taza. Por eso Dolce Gusto está anclada a propuestas con leche o chocolate”, dice Francisco.

Lo bueno, si breve...

En el segmento de cápsulas, el líder, según datos del mercado, es Nespresso, empresa que también pertenece a Nestlé, con el 55 % de market share de porcionados. Cuenta con un parque de más de 300.000 máquinas, tres boutiques y cuatro pop up stores. Aunque la compañía no da números de ventas, su CEO en la Argentina admitió en una entrevista con el diario El Cronista que los últimos cuatro años habían sido muy duros y que aunque en 2016 el nivel de ventas estuvo levemente por debajo de lo esperado, igual tuvieron un muy buen resultado.

En 2013, Nespresso perdió la batalla legal por sostener la patente de sus cápsulas, sobre la que se basaba su sistema cerrado de distribución. A partir de ahí, surgieron las llamadas “cápsulas compatibles” que se podían adquirir por fuera. Sin embargo, las restricciones a las importaciones hicieron que la llegada a la Argentina de esta novedad se viera demorada. “Nosotros no salimos antes con las cápsulas porque no se podían traer. Si bien la patente ya estaba vencida y teníamos la alianza Caffitaly, o no se podían importar o era un problema”, cuenta Cabrales. El lanzamiento al mercado, finalmente, se realizó en marzo del año último con tres blends realizados por Cabrales con la cabeza puesta en el gusto argentino. Hace pocos meses agregó una cuarta variedad descafeinada y el año próximo presentará dos nuevos blends. Según sus datos, la categoría tiene el 10 por ciento de las ventas del café tostado molido de la compañía.

Antes de las compatibles, la compañía había realizado otro acuerdo. “Teníamos una alianza con Philips, con Senseo, que está en todo el mundo con Sara Lee. Como en la Argentina no están nos eligieron como partner. Nos fue muy bien y nos sigue yendo, porque quedan máquinas de Philips en el mercado”, detalla Cabrales. Martínez es otra de las marcas que desarrollaron el mercado de porcionados. Hace unos años había lanzado al mercado sus cápsulas para Espresso Point, la cafetera monodosis de Öster, que, según destaca Salas Martínez, funcionaron muy bien. Y ya prevé que en los próximos meses comenzará a comercializar las compatibles. “De todos los productos que han salido para competirle al mate es el mejor, porque simplifica el proceso. Era una deuda pendiente, porque da la posibilidad de hacer un excelente café”, explica.

Martín Cabrales, presidente de Cabrales

Leandro Cabane, gerente General de Café Martínez, detalla que aún falta ultimar detalles y que no descartan hacer un desarrollo local: “El mercado de cápsulas va a seguir creciendo en la Argentina. Es una posibilidad de preparar café de muy buena calidad en los hogares. Un buen espresso depende de muchas cosas, pero con una buena máquina se logra un muy buen café. Es un mercado aún chico, pero que crece mucho”.

Sin contar el sistema de distribución de Nespresso, el segmento de porcionados creció en los últimos 12 meses un 29 por ciento y un año atrás lo hacía a casi el 50 por ciento, según datos del mercado. “Es cierto que viene de una base muy pequeña, pero realmente tiene muy buenas perspectivas. La aparición de las cápsulas compatibles con Nespresso es muy reciente, pero es una opción para el consumidor medio que tiene la máquina y prefiere gastar un poco menos”, dice Vargas y destaca que aunque Nespresso cuenta con una muy buena experiencia de compra, ahora se le presenta el desafío de que comiencen a aparecer opciones que le compiten en calidad.

Del bar a la góndola

Aunque el fuerte de Martínez es su cadena de cafeterías y su sistema de franquicias –de hecho, la compañía al hablar de crecimiento menciona el número de aperturas–, desde hace unos años empezaron a incursionar en el mundo del retail, dominado por tres compañías: Cabrales, La Virginia y Nestlé. En ese mercado apuntan a un nicho distinto del tradicional, que busca más calidad.

“En consumo masivo, la Argentina es un mercado distinto al del resto del mundo, porque prevalecen los torrados por sobre los tostados. Dentro del café molido, la gran mayoría es el torrado, de precio más bajo y menor calidad. Nosotros trabajamos con diferentes variedades de tostados y solo una de torrado, aunque incluso para esa etiqueta usamos un grano de mejor calidad. Tenemos lugar para crecer, porque apuntamos a un nicho de café de alta calidad”, agrega Canabe y destaca que dentro de ese segmento de la población hay gente con mucho conocimiento y que busca propuestas de más alta gama.

En Cabrales confirman que la relación entre torrado y tostado en el canal de consumo masivo se distribuye en un 80-20, aunque señalan que en los últimos años el tostado, de mayor calidad, empezó a ganar mercado. Tradicionalmente, el café tostado se consume fuera del hogar, porque es el que se vende a bares, confiterías y restaurantes. Cabrales apunta que desde que lanzaron las etiquetas Supercalabres y, más recientemente, Colombiano y Prestige, los hogares empezaron a introducirlo: “El torrado es un tema cultural, que heredamos de España, donde le dicen torrefacto. Fuimos los primeros en ofrecer tostados y hay que hacer docencia con el consumidor”.

El empresario destaca que en ese objetivo de empezar a cambiar el paladar y ampliar la categoría ayudó mucho la llegada de Starbucks, porque logró que los jóvenes se acercaran al café desde un lugar distinto. Ya no es solo en pocillo, sino que la cadena estadounidense mostró que hay infinidad de maneras de tomarlo, frío o caliente, y que sin esta aproximación, tal vez nunca hubieran tomado café.

Starbucks abrió su primer local en la Argentina a mediados de 2008. Desde esa primera tienda en el Alto Palermo hasta hoy, la cadena de la sirena inauguró un total de 126 sucursales. “Este año apostamos a un nuevo mercado en el interior del país, con la apertura de dos tiendas en los shoppings más importantes de Neuquén y, hace unas semanas abrimos la primera tienda drive-thru del país, con la que nos posicionamos como la primera cafetería en el mercado con este formato”, dice Pellegrino.

Aunque en otros mercados Starbucks incursionó en la venta en supermercados y en el mundo de las cápsulas, las posibilidades de que eso suceda en la Argentina aún están lejos. Mientras tanto, la marca se concentra en el servicio en sus tiendas y en la venta al peso de las seis variedades de café que sus clientes pueden comprar para llevar a sus casas. Esta última modalidad apunta a un mercado no despreciable ya que, según números de Nescafé, el 70 por ciento del consumo se hace dentro del hogar.

La expansión de la frontera

Dentro de las acciones que se realizaron para ampliar el consumo en la Argentina, Cabrales recuerda que en 2005, incluso antes de la llegada de Starbucks, habían elaborado en conjunto con la cocinera Narda Lepes un recetario de preparaciones frías con café. Vanilla ice, daiquiri de café o spicy coffee eran algunas de las creaciones que se presentaban como variantes al cortado, el café con leche o la lágrima.

Aunque todavía no repitieron la experiencia, Cabrales dice que es el momento para pensar en ello. Con la incorporación de un grupo de gente joven en el Departamento de Marketing, la compañía marplatense espera empezar a buscar asociaciones con cocineros y bartenders para volver a explorar el mundo de la cocina con café.

“Con Martín Olivera estamos empezando a hacer algo. Me gusta mucho la cocina con café. El otro día conocí un lugar que se llama iLatina, que cocina con café y hace cosas fabulosas. El café da para muchísimo: para cocinar, para tragos fríos, tragos calientes, para repostería”, se entusiasma Cabrales, y asegura que tiene muchos proyectos en carpeta y la decisión de desarrollarlos. La idea es lograr recetas que inviten a los consumidores a repetirlas en sus casas.

Cabrales agrega que se reunió con el presidente de la Asociación de Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez, que le había adelantado que están buscando relanzar la marca Juan Valdez, emblema del café colombiano, que cuenta con una cadena presente en una gran cantidad de países. Su desembarco en la Argentina fue anunciado incontables veces. Una delegación de la agencia Pro Colombia, que fomenta las inversiones desde y hacia el país sudamericano, dijo que esta vez podría ser la definitiva. Por el momento, en el mercado local solo se consiguen etiquetas con el sello de calidad de Juan Valdez, como el Colombia de Cabrales.

Hoy, los principales jugadores del sector les dan la bienvenida a todos los que se quieran sumar al mercado. “Está cambiando el concepto de competencia. Estamos atentos a competir a cooperar y generar mercado. Para ganar hay que compartir conocimiento para agrandar la torta y todos tenemos lugar para seguir creciendo”, sentencia Salas Martínez.

