La canasta de los ejecutivos cerró el año con un alza del 24,8%

La inflación también impactó en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE). Durante el último mes del año fue de 3,03 por ciento y cerró el 2017 con un alza de 24,8 por ciento superando los $ 112.000 de costo en pesos. Este índice evalúa la canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo y es elaborado desde marzo de 2008 por el Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

En relación a noviembre, el costo de la CPE aumentó un 1,8 por ciento en dólares y se ubicó en US$ 6377; en tanto, a nivel interanual, el alza fue de 11,6 por ciento con respecto a diciembre de 2016. El informe del CEA indica que el índice tuvo un costo en dólares promedio de US$ 6181 durante el 2017, mientras que este número fue de US$ 5500 en 2016 y de US$ 4605 el año anterior.

Desde el primer relevamiento realizado, en el cual el valor de gasto familiar fue de $ 11.787, la suba acumulada en la CPE fue de 858 por ciento, lo cual equivale a un 1,95 por ciento mensual. Durante el mismo período, la suba del dólar fue de 461 por ciento.

A la hora de analizar cada ítem, el segmento Vivienda fue el que exhibió el mayor aumento debido al impacto de los aumentos en la electricidad y el gas con un 9,1 por ciento de incremento con respecto a noviembre. En segundo lugar se ubicó Esparcimiento con una suba del 4,6 por ciento que, según el informe, fue producto del comienzo de las vacaciones de verano; muy cerca estuvo el rubro Atención Médica y Salud que escaló 4,3 por ciento.