La Argentina se consolida como el tercer país que más le vende a Brasil

La Argentina es el tercer país en el ránking de exportación brasileña, con el 7% del total, mientras que el Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas, según datos del Ministerio de Industria y Comercio del país vecino.

De acuerdo con estadísticas elaboradas por ese organismo, de 2003 a 2015 la corriente de comercio bilateral entre ese país y la Argentina creció un 150%: de U$S 9,24 mil millones a U$S 23,09 mil millones. "Somos el principal destino de las exportaciones argentinas desde 1993 (año a partir del cual hay datos de comercio de Argentina)", destacó el Ministerio brasilero.

Además, puntualizó que en 2015, la corriente de comercio entre ambos países alcanzó los U$S 23.000 millones, con exportaciones de U$S 2,8 mil millones e importaciones de U$S 10.200 mil millones.

En el Brasil, las micro y pequeñas empresas representan el 98,5% del total de las compañías y son responsables del 52% de los empleos formales y el 27% del PBI. En la Argentina, las pymes son el 98% de las cerca de 650 mil empresas del país; ofrecen el 66% del total de empleos formales y contribuyen con el 54% del PBI.