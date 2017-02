La AFA dice que ver los partidos por TV podría costar "entre US$ 15 y US$ 20"

Un día después de que se abrieran los sobres de los posibles futuros proveedores de la televización del fútbol, Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora que lidera la AFA, aseguró que ver los partidos por televisión costaría por mes entre US$ 15 y US$ 20.

"El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre US$ 15 y US$ 20 para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora", dijo Cristinziano en dialogo con radio La Red.

Tras concretarse la apertura de sobres se dejó en claro el interés de las tres empresas interesadas en quedarse con el negocio: Fox/Turner, ESPN y Mediapro.

Un sondeo realizado por Apertura.com en Twitter arrojó, luego de más de 2000 votos, que el 70 por ciento no pagaría por ver el fútbol argentino en televisión. Mientras tanto, el 24 por ciento aseguró que pagaría entre $ 200 y $ 300, es decir, una cifra similar a la aventurada por la dirigente de la Comisión Normalizadora.

¿Hasta cuánto estás dispuesto a pagar por mes para ver por TV todos los partidos del fútbol argentino? — Apertura.com (@AperturaCom) 20 de febrero de 2017