Hernán Vázquez, CEO de Volkswagen Argentina: "El país debe exportar más"

A mediados de noviembre de 2017, Volkswagen anunció la inversión de US$ 650 millones en su planta de Pacheco, Buenos Aires, hasta 2020 con el fin de renovarla para producir un nuevo modelo, una SUV compacta. En exclusiva con este medio, Hernán Vázquez, presidente y CEO de Volkswagen Argentina, charló sobre los planes de la automotriz y su trayectoria, a tres meses de haber asumido la dirección de la filial local.

¿Cómo fue pegar el salto del área de Ventas a la presidencia de la unidad argentina?

Fue una sorpresa. No es habitual que un CEO provenga del área comercial. A mis colegas les gusta ver que es factible. En general, los presidentes son ingenieros o financieros.

¿Algún hecho significativo de su trayectoria que haya implicado un crecimiento?

Llegar a Volkswagen Argentina fue un hito en mi vida. Provenía de una compañía muy importante que se dedicaba a importar y distribuir productos que se comercializan en España del Grupo Volkswagen. Mi aterrizaje acá significó empezar a navegar en problemáticas relacionadas a la producción, las finanzas, los gremios, terrenos que para mí eran desconocidos. La inversión anunciada en noviembre del año pasado fue otro hecho significativo. Quiero dejar en claro que no es un logro personal, sino grupal. Fue un día de esos con los que uno sueña en la vida. Y a mí se me dio, creo que trabajé para conseguirlo. Sin duda, es algo que me marcará para siempre.

¿Qué desafíos encuentra en la gestión y la industria?

No todo no está hecho. Tenemos que demostrar que como país y compañía seguimos trabajando en la senda de la productividad y mostrarle al mundo que la decisión de la inversión fue la correcta, con la productividad requerida para satisfacer al mercado local y externo. Es sabido que la industria argentina no es la más productiva del mundo. Debemos ser más eficientes, ayudados por todos los actores que están trabajando alrededor de una mesa.

¿Cómo trabaja la empresa para ser más competitiva?

Hoy, fabricamos más productos en dos turnos que los que fabricábamos hace dos años en tres turnos. Los gremios están contribuyendo a que esta situación sea así, acompañada de índices de calidad cada vez mejores. Tenemos que conseguir más autopartistas que trabajen en la Argentina y encontrar metodologías que equilibren las tareas desarrolladas por la mano de obra humana y los procesos de automatización para fabricar más cantidad de unidades con menos medios a disposición, con la misma cantidad de infraestructura modernizada, para repartir mejor los precios fijos de la empresa.

Además, las cargas impositivas deben ser balanceadas para no exportar tanto impuesto. Llega un momento en que por más que exista un rembolso a la exportación, que ha sido incrementado por el Gobierno en el último tiempo, no es suficiente para cubrir la cantidad de impuestos que hay en la cadena. La Argentina necesita poner sobre la mesa los temas tabú que nos están impidiendo prosperar como sociedad y evolucionar como industria. Creo que esto se está consiguiendo de a poco. No es fácil. Pero creo que las partes están más dispuestas que antes.

¿Cuál es el balance de 2017 y las expectativas para 2018?

El 2017 fue positivo. Se vendieron y fabricaron más productos de lo esperado, por lo que el balance es favorable, desde el punto de vista de la venta y la producción. Creo que va a ser otro año positivo. Hablamos de 850.000 unidades "livianas", que, si se les suman las "pesadas", son alrededor de 900.000. Para 2018, esperamos un crecimiento de aproximadamente 8 por ciento, es decir, una cifra cercana al millón de unidades, que, si les quitamos los camiones, rondaríamos en 950.000 vehículos. Para que el sector siga desarrollándose, es necesario que el clima de confianza se mantenga y que haya tasas más acordes a lo que la gente está dispuesta a afrontar para financiarse. A medida que los préstamos se pongan más a tono, habrá una mayor adquisición de autos modernos, lo que redundará en una mejora para el país.

¿Cuál es el resultado que esperan obtener tras la inversión?

El país debe exportar más. Hay sectores que evolucionan bien en este sentido, como el campo y el turismo. Todas las industrias debemos contribuir al crecimiento. Tenemos una Amarok para cumplir el fin, pero necesitamos otra que haga más sólida la exportación. El SUV nos ayudará. Por otra parte, una mayor productiva impactará en la generación de mano de obra. Una inversión de este calibre no solo tiene un impacto en la mano de obra de Volkswagen Argentina: toda una cadena que se beneficia. Nuestras proyecciones rondan en el empleo de 2000 personas. Son estimaciones que hacemos con la mejor intención, pero que iremos definiendo con el paso del tiempo.

¿Cómo se prepara la empresa para alcanzar el millón de unidades que planea producir la industria?

Inicialmente, el tema está bien encarado junto con el Gobierno. Hay mesas de trabajo abiertas con la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y otras partes para diseccionar los distintos elementos que tenemos en el medio. Ya se consiguieron avances en la logística portuaria con reducciones del 60 por ciento, lo que significó una medida de rápido alcance. Ojala que la concreción del millón de unidades se de en el corto plazo. Si repunta el mercado brasileño, las cosas indicarían ir bien. Hay esperanzas para exportar más, lo que se traducirá en fabricar más.

¿Cómo planea el Grupo reducir el uso de combustibles fósiles?

El país está un poco atrasado en el tema. Nuestro parque automotor es el que es y no va a cambiar en dos días. Pero se trata de empezar. Para el período 2020-2022, Volkswagen puso como meta global la fabricación de siete vehículos netamente eléctricos, seguramente en plantas europeas y chinas –que son los mercados más desarrollados en lo que se refiere a autos de este tipo–, y la marca habla de ser el primer fabricante en vender en 2023 1 millón de unidades eléctricas. Hay que pensarlo así: en el mundo, se venden cerca de 80 millones de vehículos anuales. Si entre todos los fabricantes comercializamos en unos años 10 millones de vehículos eléctricos, cada vez estaremos más cerca de alcanzar la totalidad. Si no comenzamos, nunca lo lograremos. En el corto plazo, no tendremos autos eléctricos en la Argentina. Hay una ausencia de infraestructura que los acompañe. Sí tendremos híbridos. En los últimos meses, la empresa trajo al país autos de este tipo para hacer pruebas y quitarnos los miedos, y en la segunda parte de 2018 importará el Golf GTI, un híbrido enchufable.

¿Qué está haciendo la compañía para revertir su imagen luego de los escándalos ocurridos en los Estados Unidos?

Se cometió el error y es tarea de todos los que trabajamos en alguna parte del mundo en Volkswagen repararlo. Los responsables del hecho ya no están y quienes no tenemos que ver con el asunto trabajamos para recuperar la confianza. Miro al futuro con esperanza, creo que de los errores se aprende.

Nuevos modelos

El número uno de la filial local de Volkswagen cuenta que la plataforma MQB es sobre la que girarán los próximos lanzamientos y anticipa los modelos que vendrán en 2018: “Ahora, nos encontramos en la preventa del Polo, el primero que se produce en Sudamérica, en Brasil específicamente. Luego, le seguirá el Virtus, del segmento del Polo, pero con baúl, para completar la oferta apuntada a la clase media. Y para fines de 2018, vendrá un SUV parecido a los dos mencionados. Estos son los lanzamientos que tenemos previstos para este año. Estamos con una gama más que renovada”.