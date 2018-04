Harry Potter y el legado maldito: la obra no musical de Broadway más cara de la historia

La saga Harry Potter, continúa sumando récords millonarios. Con más de 500 millones de libros vendidos y US$ 7.7 mil millones recaudados a nivel mundial gracias a las películas, ahora el joven mago desembarca en Broadway con la obra Harry Potter y el Legado Maldito que costó US$ 68.5 millones. Ese precio incluyó no solo US$ 35.5 millones para capitalizar la obra– mucho más de lo que se ha invertido en una obra no musical en la historia – sino otros US$ 33 millones para rehacer el teatro, según consigna The New York Times. La mayoría de los shows no musicales en Broadway costaron entre US$ 3 millones y US$ 5 millones, incluso los más costosos apenas llegaron a los US$ 25 millones.

Es una gran apuesta para la industria, que espera que del éxito de la obra en Broadway se obtengan ganancias por muchos años. “Es mucha plata, definitivamente, pero es Harry Potter, una de las marcas más populares en la historia”, declaró Tom Viertel, el director ejecutivo del Instituto de Teatro Comercial. Incluso en las funciones de pre estreno – que sirven como ensayo y ajuste del equipo – los fans de Harry Potter han estado llenando el Teatro Lyric, uno de los más grandes de Broadway, logrando una recaudación de US$ 2.1 millones en la primera semana de abril, mucho más de lo que cualquier obra ganó en una semana.

El grupo de teatro Ambassador, empresa británica que opera el teatro Lyric, tuvo previamente que gastar US$ 23 millones para persuadir al Cirque du Soleil, que cierre su show “Paramour” y deje lugar al show del mago. Una vez logrado, comenzó la remodelación del teatro para hacerlo parecer una casa de ópera antigua, por un costo de US$ 10 millones.

La obra es una experiencia de dos partes que dura más de 5 horas y es una secuela de la saga escrita por JK Rowling que ocurre 19 años después. Escrita en formato teatral por Jack Thorne, la obra se produjo en Londres donde estuvo en cartelera por 22 meses y ganó 9 Premios Oliver.