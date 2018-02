Gracias a un error esta mujer ganó US$ 5 millones

Como si fuera un sueño, Oksana Zaharov, -46 años, oriunda de New Jersey (EEUU)- se hizo millonaria de un día para el otro. Y todo gracias a un error del empleado que la atendió en la lotería cuando quiso comprar un boleto.

Hace dos semanas, la mujer decidió comprar un billete de lotería de un dólar. Pero el cajero se confundió y le dio un "raspa y gana" de US$ 10 dólares. Según relata Fox News, Oksana Zaharov decidió no decirle nada y simplemente pagar la diferencia. Se llevó su boleto pero no lo raspó enseguida, primero lo dejo en su cartera varios días y después lo uso como señalador del libro que estaba leyendo. Un par de semanas después decidió rasparlo y descubrió que había ganado. "No lo podía creer. Hasta que lo llevé a la oficina de lotería y me lo confirmaron, estaba convencida de que era un billete falso", aseguró la mujer.

Gracias al error con suerte, Zaharov recibirá US$ 5 millones repartidos en varios pagos durante los próximos 20 años. "Me voy a ir de vacaciones a las Bahamas con mi familia y voy a poder pagar los estudios de mis hijos sin necesidad de préstamos", adelantó.