Google comprará US$ 8.589.869.056 de sus acciones: la razón matemática detrás del negocio

La razón por la que Google volverá a comprar US$ 8.589.869.056 de sus propias acciones

Durante su reporte del último trimestre del año, Alphabet no solo anunció sus ingresos netos, que fueron de US$ 25.900 millones, sino que también comunicó que en 2018 planea volver a comprar US$ 8.589.869.056 en acciones de su propia compañía. Este número no fue para nada elegido al azar por la empresa, ya que se trata de un “número perfecto”. Esta no es la primera vez que la casa madre de Google realiza uno de estos chistes matemáticos en el mundo de los negocios.

Los números perfectos son aquellos números naturales que son iguales a la suma de sus propios divisores, excepto el mismo número. El más pequeño de este selecto grupo es 6, cuyos divisores sumados – 1, 2 y 3 –obtienen el mismo número.

Alphabet no especificó en qué momento se daría la compra de estas acciones clase C – que actualmente cotizan aproximadamente a US$ 1092 cada una -, pero aclaró que la negociación va a estar sujeta a las condiciones generales del mercado y a otras oportunidades de inversión. La compañía tiene un largo historial de referencias matemáticas, Business Insider realizó una recopilación de las más recordadas.

El propio nombre de la empresa tiene una historia con el mundo de los números. Un gúgol (googol, en inglés) es un 1 seguido por cien ceros. El término, que luego derivó en Google, fue acuñado a principios del siglo XX por el sobrino del matemático Edward Kesner. En 2011, los representantes de la compañía ofertaron π (pi) durante la subasta por la patente de la tecnológica Nortel Networks. Sin embargo, la propuesta de US$ 3.141 millones no fue suficiente. Por último, cuatro años más tarde, el rename a Alphabet vino de la mano con el anuncio de recompra de US$ 5.099.019.513,59, número que equivalía a la raíz cuadrada de 26 – cantidad de letras del alfabeto – multiplicado por mil millones.