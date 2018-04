Federico Jäger, de Despegar: "Las low cost les hacen bien a todos"

Todo parece seguir un orden natural, con una palabra unificadora: unicornios. Cada una a su tiempo, tres de las cuatro compañías argentinas que valen más de US$ 1000 millones fueron posicionándose en el ranking de las 100 empresas junto a grandes y tradicionales corporaciones nacionales e internacionales.

Despegar no fue la excepción. Si bien no llegó al top 25 del listado como MercadoLibre y Globant, este año, luego de su salida a Bolsa en Nueva York –otra caracterísitca que comparte con sus compañeras de título– trepó 30 puestos en la tabla de posiciones para finalizar 38°.

Así cierra un año muy movido. Tocó la campana de la NYSE (DESP) el 20 de septiembre y en su primer día las acciones subieron un 22 por ciento, lo cual dejó a la empresa con una capitalización bursátil superior a los US$ 2000 millones. Luego, su evolución no coincidió con la performance de la salida: llegó a un piso de US$ 22,88, para más tarde estabilizarse. Al cierre de esta edición, la acción valía US$ 28,40.

Pocos meses después del gran evento y en quiet period, Federico Jäger (41), flamante gerente General para la Argentina y Uruguay recién llegado al país luego de siete años en México habló –lo que pudo– con APERTURA de la Despegar pública, una empresa que hasta hace poco recalcaba que era una desarrolladora de software más que un player de la industria de turismo pero que ya no hará más esta distinción.

Federico Jäger, gerente General de Despegar para la Argentina y Uruguay

Jäger, con 18 años en el sector –ex Asatej, Delta Airlines, Latam y American Express–, llegó a la empresa después de la IPO con un perfil comercial más el aprendizaje de servicio que adquirió en su último puesto: director para Latinoamérica de Travel & Lifestyle de AmEx, que es toda la propuesta de valor de las tarjetas de crédito para el segmento travel (Platinum y Centurion).

Reclutado por un heahunter, Jäger aceptó trabajar en una empresa pública. “Te da una sensación de seguridad mucho más grande: los procesos de compliance internos, la visión de la compañía... No es lo mismo que un start-up. Un start-up es algo en lo que uno se la juega más. Además, me interesó sumarme a un desafío donde el negocio de viajes va a ir cambiando mucho y siempre va a haber segmentos y canales. Pero el canal digital es, claramente, el canal del futuro”, justifica su respuesta el ejecutivo.

La empresa, que en los últimos nueve meses de 2017 creció un 32 por ciento año contra año en facturación, apostó a diversificar el producto. Así, en el mix de facturación dejó de depender tanto de vuelos y Hoteles, paquetes y OTP (otras propuestas) representan hoy el 54 por ciento mientras que los Vuelos significan el otro 46, con datos del último trimestre de 2017.

“Despegar dejó de ser transaccional básico. Desde el punto de vista del negocio, tiene que ver con ampliar la propuesta de valor al cliente. En la diversidad está la rentabilidad. Y, además, bajás riesgo. No podés tener concentrada toda la estrategia comercial en un solo producto. Pero también hoy el cliente busca todo. Tenés que darle una oferta de valor enorme. Despegar es, en la Argentina, uno de los grandes desarrolladores de la industria de viajes, por la comunicación desde el punto de vista del marketing, que hizo que mucha gente que no viajaba lo hiciera”, explica Jäger, quien sintetiza: “Tenemos que ser una plataforma en la que el cliente pueda tener una solución 360 en sus viajes”.

El año pasado la empresa sumó en la Argentina y México el servicio de alquileres temporarios. “En la Argentina tenemos un inventario muy bueno y permite que el cliente tenga esa experiencia que busca, de vivir en una casa, lo que además produce un derrame económico enorme”, señala.

Si de proyecciones se habla, para el número uno en América latina y la Argentina van a haber un boom de la industria. Según números de la empresa, el mercado de viajes en América latina movió en 2016 US$ 98.000 millones, mientras que el online concentró US$ 30.000 millones. Y se prevé que, en 2020, el mercado general alcance los US$ 131.000 millones, a la vez que el online llegue a los US$ 48.000 millones.

“Queremos que el argentino viaje a donde quiera las veces que quiera y vamos a ponerle todo a la mano para que es pase. Más allá de nuestra propuesta de valor, los nuevos jugadores de líneas aéreas que están entrando al mercado son fundamentales. Eso va a ayudar mucho al desarrollo del país. Estoy seguro que vamos a tener un crecimiento de mercado doméstico enorme, porque las low cost vienen a potenciar eso: que se suba al avión gente que no lo hacía”, proyecta el número uno.

