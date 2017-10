Esta salsa de McDonald’s se subastó a US$ 15.000 y un dibujo animado tiene la culpa

No formó parte de una escena memorable de una película ni perteneció a una celebridad de Hollywood, la salsa Szechuan se volvió furor en Ebay por ser un chiste frecuente en la nueva temporada del show Rick And Morty. Esta serie emitida por Cartoon Network logró que una botella de este aderezo sea subastada a US$ 15.000 y que McDonald’s se vea casi obligado a comercializar una nueva edición limitada de la misma salsa a casi 20 años de su lanzamiento.

Desde su debut en 2013, el show creado por Justin Roiland logró reclutar un ejército de fans que idolatran todo lo que sucede durante las aventuras interdimensionales del asustadizo Morty y Rick, su excéntrico y egoísta abuelo científico. Esta especie de Volver al Futuro psicodélica conquistó al público adulto en base a su humor negro y situaciones desopilantes.

Si bien el programa cuenta con múltiples running gags, el que se destacó durante la última temporada fue la obsesión de Rick por obtener más de esta salsa que McDonald’s ofreció en 1998. La compañía de comidas rápidas lanzó aquel año la salsa Szechuan como parte de la campaña promocional de la película animada Mulan. De sabor picante y consistencia aceitosa, este dip formó parte del menú durante poco tiempo como acompañante de los famosos bastones de pollo rebozados.

Desde que en abril de este año se emitió el primer episodio de la tercer temporada del show, las peticiones de los fans solicitando el regreso de este adicional se multiplicaron día a día, Finalmente, la compañía de los arcos dorados decidió subastar algunas botellas de la ahora popular salsa, además de regalarle una a Roiland. Uno de los que logró hacerse con el tan preciado objeto fue el DJ Deadmau5 que ofertó US$ 15.000. Pero el fanatismo no llegó hasta ahí.

Hey. Fuck all y'all. Una publicación compartida de deadmau5 (@deadmau5) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 2:16 PDT

La empresa con sede central en Illinois lanzó una cantidad limitada de sobres son salsa Szechuan para promocionar el lanzamiento de un nuevo producto – cuyo valor era de aproximadamente 4US$ -, sin embargo, la realidad superó la expectativa. Largas filas de seguidores de Rick and Morty se acumularon en los locales y, como es de esperar, la mayoría se quedó con las manos vacías. Sin embargo, rápidamente comenzaron a aparecer en Ebay publicaciones de los afortunados que lograron conseguir aunque sea un dip. Desde US$ 450 hasta US$ 850 iban las ofertas de los desesperados fans que querían probar el producto que obsesionaba al viejo científico.

Al mismo tiempo que Morty y su abuelo continúan vagando por la galaxia, McDonald’s, desde la BBC aseguran que en algunos locales de McDonald’s la policía tuvo que contener a la turba iracunda de fanáticos que clamaban simplemente por un sobre de salsa. Habrá que ver cómo termina esta novela, mientras tanto, la tercera temporada de la serie llegó a su fin.