Elon Musk vendió US$ 3,5 millones en lanzallamas en menos de 24 horas

Muchos no se lo tomaron en serio cuando lo tuiteó en diciembre del año pasado, pero Elon Musk demostró que habla en serio, sobre todo en el mundo de los negocios. El empresario oficializó que su compañía, The Boring Company, pondrá a la venta 20.000 lanzallamas con un precio de US$ 500 la unidad. Para despejar las dudas sobre la veracidad de este nuevo producto, Musk publicó un video probando su nuevo “juguete”.

“Una garantía para animar cualquier fiesta”. Así promociona los lanzallamas la página oficial de la empresa que, originalmente, se había fundado para túneles subterráneos que resolvieran el problema del tráfico en Los Ángeles. Doce horas después de publicado el producto, el fundador de Tesla aseguró que ya llevaba vendidas alrededor de 7000 unidades, lo cual equivaldría a US$ 3,5 millones. “Obviamente un lanzallamas es una idea súper terrible, no compren uno. A menos que les guste la diversión”, escribió en la red social del pajarito.

En diciembre de 2017, el empresario puso a la venta 50.000 gorras con el logotipo de The Boring Company por US$ 20, embolsando US$ 1 millón. Luego, afirmó que, una vez agotado el stock, tenía planes de comercializar lanzallamas a través de esta compañía. Aunque el nuevo producto generó comentarios negativos en sus cuentas personales, Musk bromeó al respecto: “El rumor de que estoy, secretamente, creando un apocalipsis zombie para generar demanda por los lanzallamas es completamente falso”.

Según la tienda online de la empresa, el envío de los productos recién comenzaría en marzo. Si bien no reveló todavía el verdadero motivo detrás de estas ventas, el empresario tecnológico demostró con un video que los lanzallamas oficiales son algo real.