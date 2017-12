El top 5 de errores económicos cometidos por famosos multimillonarios

Los errores y fracasos dejaron de ser un tema prohibido en el mundo de los negocios para pasar a formar parte de un paso fundamental hacia el éxito. Poco a poco, los empresarios exitosos comenzaron a compartir sus traspiés para demostrar que ellos tampoco tienen la bola de cristal a la hora de realizar inversiones o apuestas económicas. El sitio Money elaboró una lista de los errores más grandes cometidos por multimillonarios a partir de los cuales aprendieron invaluables lecciones.

Warren Buffett

El “Oráculo de Omaha” se destacó a lo largo de su carrera por su gran ojo para las inversiones, que lo catapultaron como uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, el origen de su fortuna comenzó con un tropezón nada más y nada menos que con Berkshire Hathaway, el holding que hoy dirige.

En sus inicios, la compañía se dedicada al rubro textil y Buffett compraba en corto las acciones de la empresa porque había descubierto que así podía obtener una pequeña ganancia. Durante una de aquellas tantas transacciones, Seabury Stanton, CEO de Berkshire Hathaway en aquel entonces, decidió reducir el precio que habían acordado por los títulos de la empresa, actitud que enojó al multimillonario. Como venganza, Buffett compró una porción más importante de la compañía, se convirtió en accionista mayoritario y despidió a Stanton.

Hoy, el empresario admite que esta no fue una jugada tan estratégica ya que la compañía no pasaba un buen momento financiero en los '60. Además, asegura que hubiera sido más astuto no realizar la compra para poder hacer otro tipo de inversiones y llama a esta decisión “un error de US$ 200.000 millones”.

George Soros

Aunque es considerado uno de los gurúes financieros más importantes del mundo, recientemente George Soros también pisó el palito con una apuesta financiera. En 2014, el magnate húngaro colocó US$ 500 millones en Janus Capital, el fondo manejado por el inversor Bill Gross, como un voto de confianza para el nacido en Ohio.

No obstante, el fondo no logró enamorar al público financiero y poco a poco fue perdiendo terreno frente a sus competidores, además de dilapidar el capital que poseía. Un año más tarde, el presidente de Soros Fund Management decidió retirar su inversión, lo que significó un gran golpe para Gross cuyo fondo siguió cayendo cuesta abajo dado que los inversores retiraron más de US$ 1000 millones.

Oprah Winfrey

La reina de la televisión estadounidense cautivó a millones de espectadores con su exitoso show. Cuando abandonó The Oprah Winfrey Show, la actriz dio un paso más hacia adelante en el negocio del entretenimiento y lanzó su propio canal, OWN (Oprah Winfrey Network). Aunque hoy este proyecto goza de buena salud, sus comienzos no fueron un camino de rosas para la host.

“Si hubiera sabido que era difícil, hubiera hecho otra cosa”, aseguró Winfrey. Según la empresaria, el principal error fue haber develado el canal cuando aún no estaba totalmente listo y detalla que esta apuesta le costó pérdidas por US$ 330 millones y una crisis nerviosa.

Bill Gates

¿La historia sería diferente si Bill Gates nunca hubiera invertido en Apple? A finales de los '90, durante una época de crisis en la empresa creada por Steve Jobs, el fundador de Microsoft realizó una inversión de US$ 150 millones en su rival, además de comprometerse a proveer de software a las computadoras de la compañía. En ese momento, la maniobra de Gates resultaba estratégica ya que los organismos de competencia estaban sobre sus talones. Años después, Apple logró recuperarse y dominar la industria tecnológica convirtiéndose en la compañía más valiosa del mundo dejando a Microsoft un escalón detrás.