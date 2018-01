El rol del Poder Judicial durante el gobierno de Macri

El deterioro del Poder Judicial registró un incremento en los últimos 15 años con su secuela de desprestigio social y pérdida de autoridad. La ciudadanía expresa su conformidad en un 70% con el rol que cumplen los medios de prensa gráfica y digital; un 65% con el de la Iglesia Católica; un 63% por las ONG; un 33% para el empresariado; el 26% por los legisladores, y un 18% para el Poder Judicial, superando solo a los sindicatos (16%) y grupos políticos (13%). Este resultado, preocupante en una democracia, está acompañado por un desconocimiento sobre los objetivos del Poder Judicial y las soluciones urgentes que impone la necesidad de revertir aquella conclusión social.

Entre muchos líderes, jueces y políticos, aparece atrofiada la función del Poder Judicial. Se hace referencia a un “servicio de justicia” o “administración de justicia”. Se olvida que los jueces forman un órgano del gobierno que monopoliza el poder jurisdiccional del Estado para resolver los conflictos conforme a derecho y ejercer el control de constitucionalidad preservando el orden político-social impuesto por la Ley Fundamental. “Hacer justicia” es un deber que le corresponde a todo funcionario que integre los órganos legislativo o ejecutivo, a los referentes sociales y, por supuesto, a los jueces, aunque sin apartarse de la ley.

Siendo un “poder” y no un “servicio” como el que encomendamos a un administrador, los requerimientos que se le demandan a los jueces son de un elevado grado institucional. Entre ellos, erradicar el nepotismo imperante; desarticular la desconfianza en los jueces forjada por su insensibilidad; diluir su inoperancia frente a la corrupción, la inseguridad y el narcotráfico; la depuración interna para suprimir la ineficiencia profesional y la deshonestidad de algunos jueces que disfrutan de una incomprensible impunidad; desburocratizar un organismo cada vez más lento, formalista y desprovisto de la agilidad necesaria para la efectiva salvaguarda de los derechos; activar su independencia para resistir las presiones del Poder Ejecutivo, los sindicatos y grupos de interés; despolitizar la judicatura. Restablecer la indiscutible jefatura del Poder Judicial por la Corte Suprema en vez de emitir acordadas arrogándose funciones legislativas, procesales y hasta fiscales que no le incumben. Tampoco emitir sentencias en función de los tiempos políticos vulnerando la propiedad privada y garantías elementales, invocando la necesidad de aplicar las “políticas del Estado”, que son las políticas del gobierno de turno a las cuales deberían ajustarse los fallos de los jueces a costa de su independencia.

En diciembre de 2015 se forjó la firme esperanza de restablecer los valores constitucionales de la República que habían sido desdibujados por la corrupción, el populismo y la mediocracia. Así se hizo en áreas económicas, sociales y políticas. Sin embargo, es muy pobre el avance registrado en el Poder Judicial. No se trata de elaborar planes aparatosos a mediano plazo, sino de instrumentar con urgencia medidas con sustento empírico que permitirán restablecer una estructura judicial, eficiente y ética. No se trata de dictar acordadas fijando el número de páginas y renglones que debe tener un recurso extraordinario o el tipo de letra a usar bajo apercibimiento de rechazar el derecho de defensa que no se ajuste a tan pueriles exigencias, sino de sancionar ciertas normas legales y adoptar criterios para depurar al material humano que integra la judicatura.

La politización del órgano judicial, su matiz burocrático y estratificación responden a la nefasta creación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994. Órgano corporativo y de política agonal merced al cual, y con la complicidad del Presidente y del Senado, hoy existen cerca de 250 vacantes judiciales en los fueros federal y nacional. Nadie está propiciando la reforma constitucional, porque hemos visto que el remedio es peor que la enfermedad. Pero sí que se reforme la ley reglamentaria del Consejo, cuya última autoría corresponde a la entonces senadora Cristina Kirchner. Que se reduzcan algunas de sus atribuciones y se incrementen las de la Corte Suprema; que los estamentos judiciales y congresuales no estén representados por jueces y legisladores, porque ellos fueron elegidos para ejercer, full life, otros cargos; absoluta transparencia y celeridad en la selección de los candidatos a jueces; ponderar tanto sus aptitudes técnicas como éticas; facilitar la participación en los concursos de los abogados y no solo de los integrantes del Poder Judicial; despolitizar las propuestas restando la gravitación de los estamentos políticos; dotar de mayor racionalidad al desmedido presupuesto del Consejo. También se impone la reforma de la Ley del Ministerio Público, cuya deficiente redacción avala la arbitraria actuación de Alejandra Gils Carbó, con el consecuente daño institucional. A lo largo de dos años hubo tiempo más que suficiente para elaborar ambos proyectos. Acudiendo a la colaboración de juristas impregnados de realismo creativo, del tipo de Roberto Luqui y Héctor Mairal, y no de elucubradores teóricos que solo bucean en la copistería del derecho comparado.

Es una pena que poco o nada hayan hecho el oficialismo y la oposición para acometer una efectiva reforma del Poder Judicial, que con la inoperancia de las agrupaciones calcificadas que nuclean a los abogados y jueces, coadyuvan a deteriorar la jerarquía que debe tener la magistratura judicial. Ante esta realidad, la incapacidad de los protagonistas principales resulta endémica por su endeble vocación republicana; ya no se impone el imperio ético de ser útiles a la sociedad, sino el de ser importantes. Esas agrupaciones deben fiscalizar la idoneidad de los jueces, tal como era usual hace algunas décadas, y no formular quejas sobre un presunto desconocimiento del arduo trabajo judicial, de su pobre infraestructura y de otros males que, en rigor, solo existen en las mentes febriles de sus autores para justificar sus propias torpezas. Pero callan cuando se hace referencia a que los jueces no pagan el impuesto a las ganancias —a diferencia de lo que acontece en los Estados Unidos—, a que disfrutan de un régimen jubilatorio que les permite acogerse al mismo y desarrollar las más variadas tareas industriales, agropecuarias o profesionales sin suspender aquella prerrogativa, o que tienen un descanso anual que supera los 45 días. Privilegios que son inaceptables para el ciudadano común, máxime teniendo en cuenta la condición humana de algunos jueces, cuya soberbia y escaso apego a la excelencia profesional los alejan, cada día más, de la sociedad que deberían conformar.

Es una asignatura pendiente del Gobierno presidido por Macri. Sin un sólido Poder Judicial que merezca la admiración y el respeto de los ciudadanos, es endeble la solidez de una democracia constitucional. Si aquellos esfuerzos volcados exitosamente en otras áreas gubernamentales se proyectaran sobre el Poder Judicial, el crecimiento responsable sería significativo, pues no se trata de añorar el pasado, sino de aceptar el desafío de conformar un futuro institucional acorde con la libertad, la dignidad y el progreso.

Esta columna formó parte de La visión de los Líderes 2018, una edición especial de El Cronista Comercial. Enterate cómo conseguirla acá.

G Gregorio Badeni Profesor Emérito y Titular de Derecho Constitucional de la UBA, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, expresidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.