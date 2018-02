El nuevo Airbnb: más categorías de alojamientos, opciones premium y hoteles boutique

Diez años pasaron desde que Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk comenzaron a colocar los primeros cimientos de lo que luego se convertiría en Airbnb. Sin embargo, para los ejecutivos la compañía todavía no era “para todos”. Por eso, la empresa anunció este jueves en una presentación que se llevó a cabo en San Francisco, en la que Apertura.com estuvo presente, una serie de novedades que cambiarán la manera en la que los usuarios buscan alojamiento en la plataforma. Además de incluir a los hoteles boutique como una nueva categoría, Airbnb también añadirá nuevos niveles de alojamiento y packs para organizar todo tipo de viajes, desde casamientos hasta vacaciones familiares. Si bien algunos de estos cambios ya comenzaron a funcionar desde hoy en todos los mercados, otros tendrán que esperar para poder ser utilizados en el América latina.

“¿Podemos ir más allá?”, se preguntó Chesky frente a la multitud de periodistas, hosts e invitados que se reunieron en el teatro The Masonic para escucharlo. La compañía pasó de tener una decena de alojamientos disponibles en su sitio durante sus comienzos a contar actualmente con más de 4,5 millones de viviendas para alquileres temporarios. No obstante, según el ejecutivo, la cantidad de ofertas atentaba contra la posibilidad de encontrar el alojamiento ideal. Para corregir esto, una de las primeras medidas que anunció fue la recategorización de las propiedades disponibles en la plataforma. Así, pasó de tres categorías –alojamiento entero, habitación privada y habitación compartida- a siete, con la inclusión de alojamientos vacacionales, alojamientos únicos, hoteles boutique y bed and breakfast. “La plataforma estaba diseñada como si todavía fuéramos una empresa mucho más pequeña y esto era un problema. Por eso introducimos las nuevas categorías para poder conectar a los huéspedes con su opción perfecta de alojamiento”, explicó Chesky.

Desde la empresa afirmaron que los hoteles boutique habían comenzado a sumarse a la plataforma de manera orgánica, por lo que este anunció constituyó entonces una cristalización de algo que ya venía gestándose, según ellos, de manera natural. En el último año, este tipo de alojamientos creció un 520 por ciento, de acuerdo a información brindada por la startup. Para Jordi Torres, director Regional de Airbnb para América latina, esto representa “una solución para los pequeños empresarios del mundo del hospitality que, hoy, están presos de las OTAs (agencias de viajes online)”. Y agregó, en diálogo con Apertura.com: “La industria de viajes es un pastel suficientemente grande para que Airbnb gane y no tiene que perder nadie”.

Por otro lado, Chesky también aseguró que el motor de búsqueda incluirá cientos de nuevos criterios que podrán utilizarse, desde el estilo arquitectónico hasta la profesión del propietario. “Estamos construyendo la base de datos de alojamientos más grande del mundo”, esgrimió. Con estas nuevas categorías, según el fundador, alojamientos que eran difíciles de encasillar, como una mansión del siglo XVI en Cambridge o una casa con forma de perro en Idaho, ahora podrán encontrar una opción para encajar.

Sin embargo, el anuncio que los ejecutivos de la empresa comentan que será un verdadero game changer es Airbnb Plus. Se trata de un nuevo nivel de viviendas en las que el diseño, el confort y la experiencia serán una pieza clave, ya que para poder formar parte de este programa los hosts deberán atravesar un proceso de verificación por parte del equipo de la compañía. Además, la empresa brindará, a cambio de un one-time fee de US$ 149, consultoría y servicio de fotografía para que el anuncio de estos alojamientos se destaque dentro de la plataforma.

Este programa, que ya comenzó a funcionar en la aplicación, será lanzado en una primera etapa a un precio promedio de entre US$ 150 y US$ 200 la noche en tan solo 13 de las 81.000 ciudades en las que Airbnb está presente: Los Ángeles, Shanghai, Ciudad del Cabo, Londres, Sidney, Melbourne, Roma, Milán, Toronto, Barcelona, Chicago, Austin y San Francisco. Para fin de año el plan es pasar de 2000 casas a 75.000 y extender el programa a otras 13 ciudades.

Desde la compañía le confirmaron a Apertura.com que durante 2018 Airbnb Plus se lanzaría en Ciudad de México y algunas ciudades de Brasil, como Río de Janeiro y San Pablo. La Argentina tendrá que esperar. “Tenemos a Santiago (de Chile) y Buenos Aires en el shortlist. Seguramente sea pasando 2018 pero no puedo confirmar las fechas”, aclaró Torres. Entre los beneficios con los que contarían los anfitriones que se sumen a este nuevo nivel, Chesky mencionó una mejor posición dentro de las búsquedas, un trabajo de consultoría por parte de la empresa para mejorar el diseño de la vivienda y un servicio premium de apoyo. Según fuentes de la firma, en la primera hora desde que el fundador realizó el anunció la plataforma ya recibió más de 1000 solicitudes para formar parte de Plus.

No hay un solo motivo para viajar. Si bien el negocio de la compañía siempre se apalancó en determinado tipo de usuario que se caracterizaba por viajar por su cuenta, la gama de viajeros se amplió. “La gente usa Airbnb para muchos tipos de viajes. Hicimos una encuesta y tomamos las razones más populares que surgieron para crear nueve Colecciones”, anunció Chesky. Las dos primeras que ya están disponibles son “Familias” y “Trabajo”. Cada una de ellas cuenta con beneficios que ese tipo de viajero demanda. Por ejemplo, los alojamientos para familias cuentan con juguetes y reviews de cinco estrellas de otros grupos familiares que ya se hospedaron ahí, mientras que las propiedades aptas para hombres de negocios tienen flexibilidad en las cancelaciones y self check-in. Para el verano boreal, las Collections se extenderán y contarán, entre otras, con opciones como bodas, luna de miel, viajes en grupo y estadías sociales.

En febrero de 2017, la startup con sede en San Francisco confirmó la adquisición de Luxury Retreats, compañía canadiense de alquileres de alta gama, en un acuerdo valuado en US$ 300 millones, según información publicada por Bloomberg. Un año después, Airbnb lanza el primer proyecto en conjunto: Beyond by Airbnb. “Decidimos juntar hospitalidad de alta calidad con una de las comunidades más grandes para brindarles a los usuarios el viaje de sus vidas”, mencionó el CEO. Y agregó: “Las casas son solo el comienzo. La idea es ir más allá”. Este nuevo nivel de alojamiento, que será oficializado en la plataforma durante el próximo invierno, ofrecerá viajes exclusivos en destinos top que no solo incluirán el alojamiento sino también actividades para atravesar toda la experiencia de los usuarios. Para Torres, esto va a “redefinir la categoría, aunque probablemente será algo de nicho”.

“Construir una empresa del siglo XXI”. Este se convirtió en uno de los lemas que Chesky adoptó para el futuro cercano de la empresa en la carta abierta a la comunidad que publicó hace poco menos de un mes. Su anhelo es llegar a conseguir más de 1000 millones de huéspedes anuales para 2028. Dentro de esa estructura, para el ejecutivo los guests y los anfitriones son dos pilares irrevocables del negocio de la compañía. Además de presentar programas de beneficios para los heavy users como el de superguests –lanzado oficialmente en el evento- y superhost –con más de 19 nuevos beneficios que serán presentados a lo largo del año-, el ejecutivo afirmó categórico que “los anfitriones son los que crean este mundo, el potencial está en ellos”. Y concluyó: “Ellos lideran el camino de la empresa y seguirán haciéndolo”.