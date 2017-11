El mapa de los multimillonarios: quién es la persona más rica en cada país

No todos los países pueden jactarse de tener al menos un multimillonario dentro de su población. Aunque Estados Unidos acapara la mayoría de las listas – siete de las diez personas más ricas del índice de Bloomberg son de esa nacionalidad – cada cual tiene su número uno dentro de los rankings domésticos. Por eso, el sitio HowMuch.net elaboro un mapeo con los ciudadanos más ricos de cada uno de los países.

Para realizarlo solo contó a aquellos cuya fortuna superaba los US$ 1000 millones, por lo que muchos países quedaron fuera de competencia. Jeff Bezos ocupa el primer puesto entre los más acaudalados, seguido por el español Amancio Ortega– US$ 74.700 millones – y el mexicano Carlos Slim – US$ 63.500 millones -. El fundador de Amazon, que acumula US$ 97.900 millones, superó a Bill Gates como el estadounidense más rico gracias a las recientes decisiones estratégicas de su compañía como la compra de Whole Foods y especialmente el alza en la cotización de sus acciones.

En el Viejo Continente también se destacan el francés Bernard Arnault, presidente de Louis Vuitton Moët Hennessy, con una fortuna valuada en US$ 62.900 millones; el alemán Karl Albrecht Jr, fundador de la cadena de supermercados Aldi, que acumula US$ 29.200 millones; y la italiana Maria Franca Fissolo, viuda del creador de Nutella Michele Ferrero, con una riqueza calculada en US$ 30.200 millones.

La mitad de los países sudamericanos lograron entrar al ranking que en la región es liderado por el brasileño Jorge Paulo Lemann, cuya fortuna valuada en más de US$ 30.100 millones proviene de sus múltiples inversiones en la industria cervecera. En tanto, el argentino más acaudalado es Alejandro Bulgheroni, chairman del grupo Bridas, con US$ 3.600 millones en su cuenta.

Por su parte, solo son ocho los países africanos que cuentan con al menos un empresario que supera los US$ 1000 millones siendo el nigeriano Aliko Dangote, dueño del grupo que lleva su apellido, el más rico con US$ 13.800 millones. En Asia, el más acaudalado es Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba, que posee una fortuna valuada en US$ 48.100 millones.