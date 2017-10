El juego de mesa que inspira las estrategias de los millonarios de Silicon Valley

Así como el Monopoly fue el primer acercamiento para muchos jóvenes al mundo del real estate, luego con su versión argentina conocida como Estanciero, hay un juego de mesa alemán que fascina a los emprendedores de Silicon Valley no solo porque les permite distenderse sino que también inspira sus estrategias de negocios. Los Colonos de Catán (Settlers of Catan), también llamado simplemente Catan, fue creado en 1995 por Klaus Teuber y en 2015 vendió más de 22 millones de unidades, según Financial Times. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y Reid Hoffman, co fundador de LinkedIn, son algunos de sus fans más conocidos.

A fines de los 80, Teuber trabajaba 14 horas diarias como mecánico dental en un laboratorio mientras que utilizaba su tiempo libre para desarrollar juegos de mesa en su sótano. Si bien ya tenía en su haber varios premios dentro de la industria, ninguno había tenido tal repercusión como Catan. Fue en 1991 cuando finalmente se le ocurrió la trama de lo que luego se convertiría en el popular juego tras leer historias de conquistas vikingas. “Yo quería averiguar cómo era ese momento cuando ellos llegaban a una tierra virgen”, le contó el managing director de Catan GmbH a The New Yorker.

Catan es un juego de estrategia que precisa como mínimo tres jugadores, el objetivo de cada uno es convertirse en el amo y señor de la isla que acaban de descubrir. Para lograrlo, cada uno deberá desarrollar su asentamiento produciendo distintos bienes, sin embargo, monopolizar no les servirá a ninguno, ya que para poder crecer hace falta comerciar productos con el resto de los participantes. La materia prima luego puede ser intercambiada por caminos y casas hasta convertir las colonias en ciudades. El primero en acumular 10 puntos, será proclamado como el ganador.

Un año después de su lanzamiento en el mercado europeo, Catan llegó a Estados Unidos publicado por la compañía Mayfair Games. La compañía de Tauber comenzó a licenciar la idea y el prototipo a cambio de un 10 por ciento de regalías por las ventas del juego - en la tienda oficial se consigue a US$ 49 -. Aunque comenzó como un pasatiempo de nicho, poco a poco se volvió tan popular que Catan GmbH tuvo que empezar a desarrollar distintas expansiones del modelo original. A medida que los fanáticos del juego crecían, la empresa fue comercializando otros productos relacionados como remeras, medias, anteojos y hasta adornos navideños. En 2013, Mayfair Games vendió más de 750.000 ítems relacionados con Catan.

Uno de los fanáticos más grandes del juego dentro del mundo empresario es Reid Hoffman. El cofundador de LinkedIn le vendió su compañía a Microsoft a fines de 2016 por US$ 26.000 millones y en una reciente entrevista con Financial Times aseguró que los juegos de mesa inspiran sus estrategias de negocio. “¿Cuánto construís para vos mismo? ¿Cuánto posicionas contra tus oponentes? Es el que más se acerca de todos los juegos al emprendedurismo”, señaló sobre Catan. Para Mark Pincus, fundador de la empresa de videojuegos en línea Zynga, representa lo mismo que jugar al golf para muchos ejecutivos. Según The New Yorker, otros de los que disfrutan de una partida de este juego alemán son Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y John Lilly, ex número uno de Mozilla.

En la Argentina, Catan llegó de la mano de Top Toys que comenzó a comercializarlo en julio de 2016 y en los puntos de venta se puede encontrar por un precio que va desde los $800 hasta los $1100. “La compra inicial que habíamos hecho para los primeros dos años se nos agotó en julio de este año. Alemania toma a la Argentina como una de las introducciones más rápidas y exitosas del juego”, aseguró Damián Mondrik, CEO de Top Toys, en diálogo con Apertura.com. Asimismo, el ejecutivo confirmó que las extensiones podrían llegar recién en 2019 al mercado local. “Hace falta un volumen de ventas mayor que justifique las expansiones”, explicó.

Aunque pasaron más de veinte años de su creación, el juego no pierde vigencia. Además de su versión mobile, este año surgieron rumores que Sony Pictures está interesada en adquirir los derechos para producir una película. ¿Alguno de sus fanáticos top se sumará a este proyecto?

@ @XaviLedesma