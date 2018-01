El fondo de inversión Blackstone compraría la unidad financiera de Thomson Reuters

Las conversaciones están avanzadas para el que el fondo de inversión estadounidense Blackstone Group adquiera el 55 por ciento de Financial & Risk, el brazo financiero de Thomson Reuters. Así se lo confirmaron tres fuentes cercanas al tema a la agencia de noticias Reuters. La compañía de información recibiría más de US$ 17.000 millones de dólares en la operación, incluyendo US$ 4000 millones en efectivo de parte del fondo y US$ 13.000 millones estarán financiados por deuda nueva asumida por F&R.



“Los progresos que hemos logrado al cambiar el rumbo del negocio F&R y su potencial futuro se reflejan en el interés de Blackstone”, afirmó Jim Smith, presidente ejecutivo de Thomson Reuters, en un mensaje a los trabajadores. La empresa se quedaría con una participación del 45 por ciento de la unidad que aporta más de la mitad de los ingresos anuales del grupo. F&R provee servicios de noticias, datos y análisis a bancos y casas de inversión en todo el mundo.

Actualmente, todo el negocio de la unidad financiera de Thomson Reuters está valuado en US$ 20.000 millones, que consisten en US$ 7000 millones en capital y US$ 13.000 millones en deuda. El acuerdo no abarcaría a la agencia internacional de noticias Reuters ni a las divisiones Legal y Tax and Accounting, que quedarían bajo la órbita de la compañía con sede en Londres.

Esta no sería la primera vez que Blackstone se involucra en el negocio de la información, ya que en 2014 compró Ipreo, una empresa que vende softwares para rastrear las actividades de los mercados de capitales, por una cifra cercana a los US$ 1000 millones. “Creemos que F&R está bien posicionada dentro de Thomson Reuters, pero podría ser incluso más fuerte con un socio como Blackstone”, aseguró Smith.