El fitness tiene su modelo low cost

Es su mejor cliente. Edgard Corona, emprendedor y fundador de Bio Ritmo Group, una cadena de gimnasios con dos marcas bajo el paraguas –Bio Ritmo y Smart Fit– asegura que prueba y hace la mayoría de las clases que hay disponibles en sus establecimientos. Hace 12 años, Corona comenzó con un gimnasio que hoy se convirtió en un emporio de más de 1,3 millones de clientes entre sus más de 350 sucursales entre Brasil, México, Chile, República Dominicana, Perú, Colombia y, próximamente, la Argentina, país al que llegará en lo que queda del año, promete, en exclusiva, a APERTURA, en el marco del World Entrepreneur of the Year 2017, organizado en Mónaco por la firma EY.

Corona hizo gran parte de su carrera en un ingenio azucarero. Al mismo tiempo, era socio de un gimnasio que, cuenta, en sus inicios tenía “mala ubicación” y estaba “como para cerrar las puertas”. Ahí, tenía dos opciones: o desistía o buscaba otra locación y creaba una disrupción. Eligió la segunda. “Todos los gimnasios de ese momento eran muy parecidos: piso verde, iluminación blanca, casi como una piscina. Yo quería que fuera como un restaurante sofisticado, así que contraté a un arquitecto que no se especializaba en fitness”, recuerda Corona. Así nació el primer Bio Ritmo, que abrió sus puertas en San Pablo bajo un formato de cadena premium.

El segundo punto de inflexión en el plan de negocios de Corona fue en 1999, cuando viajó a los Estados Unidos a participar de dos seminarios de IHRSA, la principal entidad ligada al desenvolvimiento de los gestores de academias. Ahí, dice, descubrió que en Brasil no sabían “hacer las ventas”. Así contrató a un funcionario de IHRSA para que se mudara a su país a implementar un nuevo sistema de ventas. Lo mismo hizo con las áreas de Servicios y Atención al Cliente.

Pero la principal transformación en la compañía, según Corona, no estuvo dada ni por los números ni por la estrategia del negocio en sí misma, sino por el cambio de mentalidad en el liderazgo. En 2006, el empresario se inscribió en Metanoia, un curso especial para CEOs. El tratamiento, allí, estaba enfocado en una metodología que se basaba en la necesidad de provocar una transformación en el liderazgo para conseguir el crecimiento de la empresa. Cuando terminó, se propuso generar una “revolución en la cultura empresarial”.

Corona lo explica: “Hasta ese punto, la estrategia de management era piramidal, lo que hace difícil mantener la calidad, porque hay mucha burocracia. La disrupción fue pasar a trabajar en colaboración. En lugar de dar órdenes, pasamos a hacer preguntas. Eso mueve a que la gente presente soluciones, se abre el campo y todos participan y se comprometen”. A nivel de negocio, esto se tradujo en una simplificación de los procesos que llevó a que hoy haya solo tres indicadores: satisfacción del socio (con lecturas diarias), compromiso del equipo y gross margin. “Es un equilibrio que hay que buscar de forma constante”, admite.

Regionalizar el modelo

En este impulso y con la meta de seguir creciendo, Bio Ritmo se convirtió, primero, en una cadena de health clubs premium en todo Brasil. Pero lo que realmente cambió el juego fue, en 2010, el lanzamiento de SmartFit, con el objetivo de llevar el fitness “a toda la población”. El modelo de negocios, en esta segunda marca, apunta al volumen a partir de una estrategia de precio: la membresía cuesta entre US$ 15 y US$ 17 al mes (equivalente a unos 60 reales). “Quería hacer una experiencia distinta con SmartFit. Que fuera un gimnasio high end, sofisticado, pero a un precio menos de la mitad del promedio y entre seis y siete veces más bajo que los premium, que oscilaban entre US$ 70 y US$ 100 por mes”, cuenta.

El principal obstáculo que tenía era la falta de acceso al crédito, pero lo resolvió cuando consiguió un aporte de 70 millones de reales de Pátria Investimentos, uno de los dos fondos de inversión más grande del país, que pasó a convertirse en socio del negocio. En 2011, “por la estabilidad latinoamericana” –según explica–, decidió diversificar el riesgo porque anticipaba que la economía brasileña podría enfrentar algunas turbulencias en el futuro. El primer destino elegido fue México, a través de un partnership con un socio local. Empezó con dos clubes, porque había ciertas dudas sobre si los mexicanos iban a adoptar el modelo. Hoy, dice Corona, es la principal cadena de gimnasios del país, con más de 80 clubes abiertos en cinco años. La misma estrategia replicó, después, en Chile, República Dominicana, Colombia y Perú.

El año pasado, el grupo sobrepasó el millón de clientes, número que Corona predice que duplicará para 2019. Este año, prevé crecer 110 por ciento, con la apertura de 130 nuevas “academias” –como las llama– entre Brasil, México, Colombia, Perú y tres nuevos países: Paraguay, Ecuador y, finalmente, la Argentina. “El problema por el que no desembarcamos antes es porque no nos gusta cambiar el precio. Brasil, con entre 3 y 4 por ciento de inflación, permite mantener el mismo número durante varios años. Hasta el año pasado, la inflación era muy fuerte en la Argentina, por lo que se hacía muy difícil y había que mirar el precio todos los meses. Ahora quizá es cada tres meses, lo que es mejor”, explica como primer motivo de la llegada tardía. El segundo, avanza, es que las restricciones a las importaciones no permitían abrir los gimnasios con el tipo de máquinas que tienen en el resto de la región. ¿Cómo y cuándo será el formato de llegada de SmartFit? La simpatía brasileña de Corona no mengua, pero prefiere no dar mayores detalles. “En el segundo semestre ya deberíamos tener un club abierto, si no dos. Estamos en conversaciones con un socio local para entrar a la Argentina, con una de las dos grandes cadenas locales”, es lo único que dice, aunque también admite que es “un gran amigo de Fernando” (por Storchi, el fundador de Megatlon).

Mientras, no detiene sus planes de expansión porque, indica, “la inflación siempre impacta más que la recesión”. En su caso, al cubrir el espectro premium y low cost, no teme por la baja de clientes, porque los de Bio Ritmo suelen pasarse a Smart Fit –entre ambas tiene más de 350 sucursales. “El mercado se está achicando, pero para nosotros es bueno porque captamos más share”, asegura. Y, para cuando termine 2017, espera haber abierto 70 nuevos clubes en Brasil, 30 en México, 20 en Colombia, 15 en Perú y dos en Buenos Aires. La tecnología cubre cada vez más aspectos de la experiencia fitness, con clases grabadas en los headquarters que luego se transmiten en todas las sucursales, por ejemplo. O la entrada, que es través de la huella dactilar del dedo, permite ingresar a las sucursales de toda la región.

A pesar de la crisis económica que atraviesa Brasil, Corona está confiado, especialmente por los cambios en el mercado y, entre los últimos proyectos, la compañía también lanzó su propia etiqueta de moda fitness y creó una línea de complementos alimenticios. “El futuro es incierto, especialmente con toda la tecnología que está llegando, pero al mismo tiempo está llena de oportunidades”, asegura. “Quiero preparar y empoderar a los jóvenes de mi organización para que sean creativos y tengan nuevas ideas. Mi rol es dar un paso atrás y tratar de no molestarlos –solo ayudarlos a hacer los cambios una vez que tengan las ideas, porque entienden la tecnología mucho mejor que yo”, concluye.

