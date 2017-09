El día en el que Toys ‘R’ Us cerró la juguetería que popularizó Tom Hanks

Con US$ 5000 millones de deuda y una clientela cada vez más volcada a los portales online y las cadenas de descuento, la mayor cadena de juguetes de los Estados Unidos se declaró en quiebra. Sin embargo, esta no es la primera medida importante que toma Toys ‘R’ Us para sortear la crisis que atraviesa la industria. En julio de 2015, decidió cerrar las puertas de la icónica sucursal neoyorquina de FAO Schwarz, la juguetería que popularizó la película Big (Quisiera ser grande) en los 80.

Turistas de todas las partes del mundo se tomaban unas horas durante sus vacaciones en Manhattan para visitar el local ubicado en la 5ta Avenida que ocupaba desde 1986. La compañía fundada en 1862 por el alemán Frederick August Otto Schwarz cobró notoriedad con el largometraje dirigido por Penny Marshall en el que un treintañero Tom Hanks bailaba junto a Robert Loggia en el piano gigante de la juguetería.

“Es una de las marcas más importantes del mundo, es una tienda muy arraigada en la cultura popular”, aseguró en mayo de 2009 el entonces chairman de Toys ‘R’ Us, Gerald Storch, en declaraciones a New York Times. Sin embargo, seis años después, la compañía con sede central en New Jersey decidía cerrar aquella sucursal debido a los grandes costos de alquiler del edificio General Motors.

Si bien el contrato de alquiler vencía en 2017, la cadena de jugueterías decidió dar por terminado el acuerdo de manera anticipada. Según un informe de Crain’s New York Business, FAO Schwarz pagaba menos de US$ 300 por metro cuadrado – el negocio de dos pisos tenía más de 6000 metros cuadrados -, mientras que el alquiler promedio en aquel edificio en ese momento tenía un valor de aproximadamente US$ 2000 el metro cuadrado.

Si bien desde Toys ‘R’ Us aseguraban que la intención de la compañía era encontrar un espacio menos costoso en Manhattan para ubicar la juguetería, en octubre de 2016 los directivos de la empresa fundada por Charles Lazarus se desprendieron de FAO Schwarz. “Estamos realizando una fuerte inversión en esta marca y creemos que existe una gran oportunidad de crear algo en base a la experiencia heredada y la nostalgia que rodean a FAO Schwarz”, aseguró en un comunicado Kirck McLean, cofundador del grupo ThreeSixty, el cual adquirió la compañía.

Un año después, Toys ‘R’ Us busca reestructurar su deuda y recibirá un compromiso de financiación de más de US$ 3000 millones por un grupo sindicado de bancos liderados por JP Morgan para poder pagarles a sus proveedores. El objetivo es llegar a la temporada navideña, el momento más caliente de la industria y en el que se generan más ingresos.