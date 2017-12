El 71% de los jóvenes tiene una percepción positiva del empresariado argentino

Para el 71% de los jóvenes, la percepción sobre el empresariado argentino es positiva. Sin embargo, el 64% de ellos no se siente parte de ese empresariado. Los resultados se desprenden de una encuesta que realizó IDEA Joven, el espacio dentro de IDEA que representa al empresariado sub-40, en la que participaron más de 1000 personas de 220 empresas (el 49,5% de los contestaron, la mayoría, tienen entre 31 y 40 años)

“En IDEA Joven buscamos ser la voz de los jóvenes profesionales que están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial y estar al tanto de sus inquietudes y sus ganas de desarrollarse, de atreverse a ser provocativos y diferentes a la hora de proponer nuevas prácticas, formas de ver y hacer las cosas, de innovar, de crear”, explica Juan Pablo Scasserra, presidente de IDEA Joven y gerente de Banca de Empresas de HSBC Argentina.

Así, el 71% de los encuestados respondió que aquellos pertenecientes al nivel jerárquico alto (CEO, directores, gerentes) son los que forman parte del empresariado. Así, los motivos por los que no se consideran parte son tres: no formar parte de la toma de decisiones (46,3%), tener un perfil que no se asimila al de un empresario (28,9%) y no ser parte del directorio, accionista o dueño (23,2%). Entre los encuestados que trabajan en PyMEs, por otra parte, seis de cada 10 encuestados sí se considera parte del empresariado argentino.

Otro punto son las principales acciones que, según los jóvenes, deberían tomar las empresas: la más elegida fue que aumenten la inversión e innovación para hacer crecer al país; la segunda es un mayor compromiso con la comunidad y el medioambiente; y la tercera es la generación de empleo de calidad, políticas de RR.HH. más flexibles y capacitación.

Igualmente, siete de cada 10 jóvenes piensan que el empresariado le aporta valor a la sociedad, proporción que solo superan los científicos (ocho de cada 10). Ese valor, según los jóvenes, es a través de la generación de empleo, la creación de nuevos productos y dando oportunidades de desarrollo para las personas.

“La de los jóvenes es una visión positiva, pero no pasiva, porque tiene demandas. Entonces, en la medida que uno tenga demandas, no termina de identificarse con esa figura de forma completa, sobre todo cuando no se toman decisiones estratégicas”, explica Sebastián Oseroff, senior manager de EY y también miembro de IDEA Joven.

F Florencia Radici