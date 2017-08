E-commerce: cómo cambió el perfil del comprador argentino en 2017

El consumo en tiendas físicas no mostró cifras positivas durante el 2016, sin embargo, el sector que no parece sentir este impacto es el del e-commerce. Durante el último año la cantidad de sitios de comercio electrónico en el país creció un 15,82 por ciento, según un estudio realizado por BigData*para la plataforma de pagos Paypal, y no solo se intensificó la cantidad de visitas que estas plataformas recibieron sino que este efecto también se trasladó a un incremento de la cantidad de tiendas físicas que estos sitios tienen para el público.

El mismo estudio confirmo que el aumento de la penetración de internet a un 69,2 por ciento de la población durante el último año y el gran impulso de la generación Z fueron algunos de los factores más determinantes que produjeron este alza de las ventas por internet. Cada vez son más los comercios que empiezan a incluir esta modalidad para captar una mayor cantidad de clientes y diversificar sus posibilidades de ingresos. Según las proyecciones de un estudio realizado por IDC, el 56 por ciento de los argentinos harán compras por internet para el 2018.

De la misma manera que el crecimiento de la cantidad de tiendas virtuales indica la avidez de los consumidores locales por realizar cada vez más transacciones online, también las características de los productos que adquieren trazan el perfil del comprador argentino y sus hábitos de consumo. El informe realizado por BigData reveló que el 82,9 por ciento de los sitios vende productos por un precio promedio de menos de US$ 100. Asimismo, siguen liderando en el ranking los marketplace que ofrecen una limitada cantidad de productos. El 85,9 por ciento ponen a la venta entre 1 y 10 elementos, mientras que los que tienen en su vidriera virtual más de 100 productos solo representan el 10,5 por ciento.

Otro de los datos que hablan por sí solos sobre el impulso que viene teniendo la compra de artículos de manera electrónica tiene que ver con el nuevo panorama que se presenta entre los players del e-commerce. Mientras que los sitios grandes – aquellos que reciben más de 500.000 visitas mensuales – pasaron de representar un 0,4 por ciento a un 3,29 por ciento, los considerados como pequeños – reciben entre 10.000 visitas o menos – cayeron del 97 por ciento a 91,9 por ciento, según el mismo informe de BigData.

Ropa, boletos de avión, celulares, videojuegos o cosméticos, todas las categorías de bienes son susceptibles de ser adquiridas en la tienda online de la empresa. Si bien el poder adquirir productos desde la comodidad del hogar parece el pináculo del confort, no todo es color de rosa para el e-commerce. De acuerdo al estudio realizado por IDC en 2014, existen algunos limitantes que predisponen de manera negativa a los consumidores al realizar transacciones en línea. Las barreras como la seguridad, la privacidad y los tiempos de entrega se ubicaban como algunos de los más mencionados. Asegurar la protección de los datos se había convertido en uno de los principales desafíos del sector, por este motivo, según se desprende del relevamiento elaborado por Big Data para PayPal, el 72,2 por ciento de los sitios en Argentina utilizan el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) para encriptar la información de sus clientes.

El mercado local del comercio electrónico parece no haber sufrido la ralentización del consumo, esto se presenta como una gran oportunidad para la expansión de este método de compra. Hace tres años las proyecciones indicaban que en Latinoamérica el e-commerce movería más de US$ 100.000 millones y, aunque en ese momento la Argentina presentaba una cantidad de transacciones menor que los demás actores regionales, hoy comienza a posicionarse como uno de los jugadores claves de la región.

*El proceso de captura de datos de internet que utilizó el estudio de BigData, realizado en agosto del 2017, ofrece un procesamiento de información estructurada, extraída de visitas a más de 650 millones de sitios web.