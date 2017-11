Disney anunció que su servicio de streaming será más barato que el de Netflix

En agosto, Walt Disney anunció sus planes para lanzarse a la industria del streaming on demand a la vez que oficializaba que en 2019 Netflix dejaría de transmitir sus contenidos. Hoy, el CEO de la compañía Robert Iger confirmó que el precio de su servicio será “substancialmente menor” al de la empresa fundada por Reed Hastings.

Según Marketwatch, el ejecutivo aseguró que esto se debe a que la plataforma contará con un catálogo menos abultado que el de la compañía con sede en Los Gatos, California. En consecuencia, estimó que el precio subirá a medida que el volumen de contenidos originales aumente. Actualmente, Netflix cobra US$ 10,99 por mes a sus usuarios, en tanto, HBO cuesta US$ 14,99 y el precio por ver la programación de Hulu sin publicidad es de US$ 12,99.

Además, Iger señaló que “se escribió mucho sobre si este plan estaba dirigido a terminar con Netflix”. Al respecto explicó: “Disney simplemente apunta a convertirse en un player viable en el espacio direct-to-consumer”.

Sobre los nuevos contenidos que verán la luz en la nueva plataforma on demand de la compañía del ratón, el ejecutivo destacó una serie live-action de Star Wars, una serie basada en la película Monsters, Inc., otra inspirada en High School Musical y una relacionada con el universo Marvel. Disney también tiene planes para lanzar en 2018 un servicio de streaming independiente de ESPN y con el mismo ofrecerá un plan llamado ESPN Plus donde se transmitirán eventos exclusivos.