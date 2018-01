De Gengis Kan al rey Salomón: de cuánto era la fortuna de estos personajes históricos

Jeff Bezos y Bill Gates se disputaron durante estos últimos años el puesto de la persona más rica del mundo, lugar que actualmente ocupa el fundador de Amazon con una fortuna valuada en US$ 99.000 millones, según Bloomberg. Sin embargo, la riqueza de estos empresarios está lejos de poder compararse con la que amasaron algunas figuras históricas como el rey Salomón o el guerrero Gengis Kan. El ranking elaborado por The Money Project, emprendimiento creado por el sitio de finanzas Visual Capitalist y la empresa de metales preciosos Texas Precious Metals.

Según la lista, el más rico de la historia es Augusto, el primer emperador romano, cuya fortuna habría superado los US$ 4,6 billones. El patrimonio del hijo adoptivo de Julio César escaló exponencialmente cuando incluyó a Egipto entre sus territorios, que en aquella época producía casi el 30 por ciento del PBI mundial debido a su actividad agrícola. En el segundo puesto del ranking se encuentra Salomón, rey de Israel durante el 900 A.C. La mayor parte de su riqueza provenía del comercio y los tributos que recibía de Arabia y el Levante – de acuerdo a lo publicado por The Money Project, Salomón recibía anualmente 25 toneladas de oro como tributo valuadas en US$ 40.000 millones -.

Para realizar el informe, los analistas del emprendimiento tuvieron en cuenta solo a las figuras históricas previas a la Revolución Industrial. Algunas fortunas no pueden ser calculadas en valores monetarias, ya que las tradiciones orales tienden a exagerar las cifras además de que en varias ocasiones la riqueza personal estaba atada a las tierras que dominaban. El emperador chino Shenzong, miembro de la poderosa dinastía Song, controlaba entre el 25 y 30 por ciento del PBI global, mientras que la emperatriz Wu, considerada la mujer más rica de todos los tiempos, manejaba un 22,7 por ciento de la producción mundial de bienes durante su reinado en el siglo VII.

Otros de los personajes que aparecen en el ranking son Gengis Kan, cuya fortuna acariciaba el billón de dólares en tierras; Musa I, décimo gobernante del Imperio de Malí, que poseía alrededor de US$ 415.000 millones gracias a la gran producción de oro de su reino; y el famoso banquero alemán Jakob Fugger, considerado por varios historiadores como el hombre más rico de la historia y, según The Money Project, su patrimonio alcanza los US$ 277.000 millones. Por su parte, Cosme de Médici, archirrival de Fugger en el rubro de la banca, administraba una riqueza cercana a los US$ 129.000 millones.