De Chávez a Putin: qué piensa el productor argentino más conocido de Hollywood

Aunque reparte su vida entre Londres, París y Los Ángeles; Fernando Sulichin asegura que todavía disfruta volver a Buenos Aires. Cuando tenía 22 años partió a Estados Unidos para continuar sus estudios de Arquitectura en UCLA, sin embargo, el destino quiso que se equivocara de aula y, de esa manera, descubrió su verdadera vocación: el cine. “Era una persona creativa, el formato de carreras como Arquitectura, Medicina o Abogacía no me cerraban”, asegura en diálogo con Apertura.com el productor de Hollywood encargado de realizar mega producciones como Alejandro Magno y Snowden. Malcolm X, dirigida por Spike Lee, marcó su debut en la industria; el largometraje recaudó más de US$ 48 millones en Estados Unidos.

“Hay distintos tipos de productores, en mi caso me encargo no solamente de financiar el proyecto sino también moderar artísticamente el producto. Si fuera un edificio, el director sería el artista y el productor el desarrollista y un poco el arquitecto”, explica Sulichin. Además de ser amigo personal de Sean Penn, el argentino es la mano derecha de Oliver Stone en sus últimas producciones. Junto al cineasta realizaron la biopic de Edward Snowden, autor de la filtración de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), con un presupuesto de US$ 40 millones, según Box Office Mojo. También llevaron a cabo los documentales Al sur de la frontera, para el cual entrevistaron a Cristina y Nestor Kirchner, Evo Morales, Lula Da Silva y Hugo Chávez; y The Putin Interviews - con un presupuesto aproximado de US$ 7 millones - que tiene como principal protagonista al mandatario ruso.

Sulichin junto a Oliver Stone y James Woods en los Writers Guild Awards 2017. Fuente: Getty Images

“Financiar una película es un milagro”, señala. Sulichin conoce desde adentro la principal usina cinematográfica del mundo y asegura que la industria está pasando por un momento “confuso y difícil”. Su experiencia junto a Vladimir Putin, los cambios políticos en Latinoamérica y por qué piensa que el principal problema para el negocio de Hollywood son las redes sociales y el streaming.

¿Cómo lograron que Putin acceda a darles una entrevista?

Fue complicado porque existe una diferencia cultural importante, pero a la vez hubo un buen entendimiento. Fue muy franco, sin censura y ameno hasta en las preguntas más duras de Oliver (Stone). Contestó a su manera. Era un personaje al que casi no se le conocía la voz y nos propusimos descubrir quién es Putin. Le preguntamos de todo, es nuestra manera de hacer documentales, sin preconceptos.

¿Qué opinión te quedó después de casi dos años de entrevistas?

Es un líder extremadamente importante en el mundo, no es como la gente lo pinta sino que es un jefe de Estado con todas las letras. Tiene la responsabilidad de defender los intereses de un país tan importante como Rusia y lo va a hacer con el cuchillo entre los dientes.

Estuviste cerca de varios políticos y siempre hablas bien de ellos…

No es cuestión de hablar bien o mal, lo que hacemos es prende la cámara y aprender. Después quizás hay cosas que no te gustan de ellos o no compartís, pero como documentalista hay que tratar de sacar lo máximo que uno puede desde un punto de vista. Nosotros preguntamos todo y que cada cual saque sus conclusiones.

Desde que estrenaron Al sur de la frontera en 2009, la realidad sudamericana cambió por completo, ¿qué análisis haces de esos cambios?

Es como la segunda temporada mala de una serie de televisión donde antes tenías a De Niro y ahora tenés a todos actores secundarios que no actúan igual que los fundamentales. El mundo está difícil y no es algo que suceda únicamente en Latinoamérica. Me gusta la política como una cuestión sociológica, no como algo de uno contra el otro.

¿Cómo está la industria del cine hoy?

Hubo un quiebre invisible en el cine y en la industria audiovisual con la incorporación de los medios sociales y las plataformas de streaming. Los estudios están financiando muy pocas películas de adultos y las que sí lo hacen, como Moonlight, tienen budgets chiquitos y actores que no venden. En cambio, están haciendo películas de superhéroes y franquicias que les dan ganancias constantes, están haciendo su negocio. Hoy son estrellas los que tienen más likes en Instagram y quizás son personas que no tienen mucho contenido cultural o artístico. Es un momento muy confuso y difícil.

Recientemente hubo un enfrentamiento entre Netflix y el Festival de Cannes con respecto a la comercialización de las películas, ¿es el comienzo de una guerra en la industria?

Estamos viviendo en un mundo muy hipócrita, así que eso puede ser un poco de ruido, pero en definitiva billetera mata galán. El que paga tiene, es el negocio del entretenimiento. Si no sos negocio, fuiste. Hay plataformas como Amazon y Netflix que están recuperando el espacio de cine adulto, pero al final no es cine porque es una experiencia que no está hecha para una computadora.

¿Producirías una película para Netflix?

Si me pagan, ¿por qué no?

Hablas de franquicias, superhéroes y remakes, ¿faltan ideas originales?

Sobran ideas tontas, falta visión y madurar buenas ideas. El mundo está sufriendo un momento cultural muy pobre, internet fue positivo para la comunicación pero fue negativo porque no es un medio de conocimiento académico. En la industria audiovisual y cultural falta el método que teníamos antes, falta perspectiva histórica.

¿Cuánto tiene que recaudar una película para salir ganando?

Si llegas a financiar una película es un milagro. Se pueden modificar muchas cosas con el presupuesto de una película como pagar un hospital o una escuela, es demencial. Es un lujo hacer cine, hay que administrar muy bien ese lujo. Que la gente se conmueva o se despierta con una película tuya es el mejor halago, pero si haces contenidos únicamente para hacer a la gente más tarada, entonces es puro negocio.

Durante las últimas semanas varias actrices de Hollywood denunciaron al productor Harvey Weinstein por acoso y abusos, ¿se sabía en el ambiente?

Por supuesto que se conocía que este señor era así, hay una gran hipocresía al respecto. Los agentes sabían que el tipo era un cerdo y le mandaban actrices. A mí nunca me gustó y rechacé trabajar con él, lo que no significa que el sistema me de tanta repugnancia como él.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

Una película de Van Gogh dirigida por Julian Schnabel con Willem Dafoe y Oscar Isaac que comenzó a filmarse esta semana, además estoy pensando el próximo largometraje de Oliver Stone.

